ÙÇÃ×¡ÖÀ¯ÉÜ¤ËÁÊ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡¡²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡¢¼Ì¿¿Å¸¤Ç
¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÌÄ«Á¯ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Ë5Æü¡¢ÊìÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¡£Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¡¢À¯ÉÜ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¶áÆ£ÌïÀ¸¶èÄ¹¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£·î27ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¿¨¤ì¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë¸õÊä¼Ô¤é¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¿®Ç°¡¢¿´°Õµ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£