明日の決算発表予定 クミアイ化、日本駐車場など14社 (9月5日)
9月6日の決算発表銘柄（予定）
■引け後発表
◆本決算：
<3662> エイチーム [東Ｐ]
<6267> ゼネラルパ [東Ｓ]
◆第3四半期決算：
<9678> カナモト [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30)
<3816> 大和コン [東Ｓ] (前回15:30)
<3854> アイル [東Ｐ] (前回15:10)
<6040> 日本スキー [東Ｇ] (前回15:00)
◆第1四半期決算：
<1873> 日本ハウス [東Ｐ] (前回15:00)
<4268> エッジテクノ [東Ｇ] (前回15:00)
◆第2四半期決算：
<7878> 光・彩 [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:30)
<4627> ナトコ [東Ｓ] (前回15:00)
<4996> クミアイ化 [東Ｐ] (前回15:00)
<7279> ハイレックス [東Ｓ] (前回15:15)
合計14社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース