【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（7月）18:00
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.3%（前年比)

【南アフリカ】
経常収支（2024年 第2四半期）18:00
予想　-730.0億ランド　前回　-850.0億ランド

【米国】
チャレンジャー人員削減数（8月）20:30
予想　N/A　前回　9.2%（前年比)

ADP雇用者数（8月）21:15
予想　14.7万人　前回　12.2万人（前月比)

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想　2.4%　前回　2.3%（非農業部門労働生産性・前期比)　
予想　0.9%　前回　0.9%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（08/25 - 08/31）21:30
予想　N/A　前回　23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）　
予想　N/A　前回　186.8万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）22:45
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)　
予想　54.1　前回　54.1（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（8月）23:00
予想　50.9　前回　51.4

【カナダ】
労働生産性（2024年 第2四半期）21:30
予想　-0.1%　前回　-0.3%（前期比)

※予定は変更されることがあります。