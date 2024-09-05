【ユーロ圏】

ユーロ圏小売売上高（7月）18:00

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)

予想 0.2% 前回 -0.3%（前年比)



【南アフリカ】

経常収支（2024年 第2四半期）18:00

予想 -730.0億ランド 前回 -850.0億ランド



【米国】

チャレンジャー人員削減数（8月）20:30

予想 N/A 前回 9.2%（前年比)



ADP雇用者数（8月）21:15

予想 14.7万人 前回 12.2万人（前月比)



非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第2四半期）21:30

予想 2.4% 前回 2.3%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 0.9% 前回 0.9%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（08/25 - 08/31）21:30

予想 N/A 前回 23.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）

予想 N/A 前回 186.8万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）22:45

予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)

予想 54.1 前回 54.1（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（8月）23:00

予想 50.9 前回 51.4



【カナダ】

労働生産性（2024年 第2四半期）21:30

予想 -0.1% 前回 -0.3%（前期比)



※予定は変更されることがあります。

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