休日課長の旅めし！ 北海道・すすきので食べるおにぎりとは？

日本全国、北から南、西から東と各地を巡ることの多い休日課長さん。そんな休日課長さんにゆるりと、とっておきの旅めしを教えてもらう企画。記念すべき連載1回目は美食の宝庫、北海道です!

今日はどこを旅する? 休日課長とグルメツアー

日本全国、北から南、西から東と各地を巡ることの多い休日課長さん。全国各地でおいしいものを食している様子を、SNSでチェックしている人もいるのでは?!

アーティスト活動を応援しているのはもちろんですが、グルメ活動も密かに楽しみにしているそんな我が編集部。ぜひとも全国各地で立ち寄るべきお店を教えていただきたい!という熱い希望を受け止め、快諾してくれた休日課長さん。旅先で訪れる店、旅をしながら楽しむ食、おいしいもの目的の旅、いろいろあっていいでしょう! 休日課長さんにゆるりと、とっておきの旅めしを紹介してもらいます! 旅のお供にどうぞ。「旅めし」、はじまります。

教えてくれる人

休日課長

ベーシスト。1987年2月20日生まれ、埼玉県出身。2011年に東京農工大学大学院を卒業後、2014年までは一般企業に勤めながらバンド活動を展開。現在は「ゲスの極み乙女」「DADARAY」「ichikoro」「礼賛」4つのバンドを中心に活動している。“食”関係の活動も行っており、2020年に著書「ホメられるとまた作りたくなる!妄想ごはん」(マガジンハウス)を出版、2021年に同書が原案本としてドラマ化された。

X (@eninaranaiotoko)/ Instagram(@kyujitsu_kacho)

北海道の定番めし

美食の宝庫、北海道! エリアも広く、ご当地グルメも豊富で1日ではまわりきれないほど。海の幸に旬のフルーツ、ジンギスカン、ラーメンに酪農王国が生むスイーツなどと、名物や名店が目白押しです。

そんな北の大地北海道で、休日課長さんがいつも食べるものとは?

にぎりめし(すすきの)

にぎりたてのおにぎり 出典:ぺーぱーかんぱにーさん

北海道・札幌のすすきの市場にある24時間営業の手作りおにぎり専門店。

深夜に行列ができることも珍しくないとか。繁華街すすきのを支える、地元民も通う人気店です。注文してから目の前でにぎってくれるので、できたて、にぎりたてを食べられるのがうれしい。イートインはもちろん、テイクアウトもできます!

おにぎり

醤油にぎりと塩にぎり 出典:うどんが主食さん

ここ「にぎりめし」の魅力はおにぎりの種類が豊富なところ! 定番から変わり種まで、毎日食べても飽きないラインアップ。休日課長さんのお気に入りも珍しい組み合わせです。そして、おにぎりの定番といえば塩にぎりですが、「にぎりめし」では醤油にぎりがあるんです。塩、醤油、食べ比べもおすすめですよ。

おにぎりと汁もの。間違いない組み合わせ 出典:まろすけまんさん

休日課長さん

24時間営業なので非常に助かります! 朝行ってイートインで好きなにぎりと汁ものは染みます。

さばトロ(醤油のみ)360円 出典:ジャイトニオ猪場さん

休日課長さん

おすすめは「さばトロ」。さばトロが米をおいしくさせるし、米はさばトロをおいしくさせる。相互作用が凄まじく、にぎりめしの魅力を直球で伝えてくれます。

(写真右)だし巻き卵と明太子(醤油のみ)400円 出典:ねずみ!さん

休日課長さん

ここで一番驚いたのは「だし巻き卵と明太子」! だし巻き玉子と明太子、そして米。この3つが揃うことによって想像を超えるおいしさに。相性の良さは抜群です。必ずこのだし巻き玉子と明太子はチョイスします。

おにぎりと一緒にオーダーしたい一品料理

クリームシチュー 680円 出典:ぱたぱたぱたごにあさん

休日課長さん

寒い夜はぜひクリームシチューも! クリームシチューをご飯にかけるのが大好きなんですが、おにぎりとクリームシチューの組み合わせはここにきた時だけ。にぎりめしとシチューを机の上に並べた時のワクワク感。これ一回やったらやめられません。

きのこ汁(小)330円 出典:shellfish0527さん

休日課長さん

やっぱりおにぎりと汁の組み合わせは心があたたかくなります。きのこ汁の素朴な味わいは、にぎりめしの魅力をグッと引き立てます。最強の相棒です。

店舗外観 出典:夏ミカンさん

休日課長さんおすすめのおにぎりを頬張るもよし、自分好みの組み合わせを見つけるもよし! 札幌を訪れる度に立ち寄りたくなる一軒です。



さあ、次の旅先はどこでしょう?

<店舗情報>◆にぎりめし住所 : 北海道札幌市中央区南6西4 すすきの市場内TEL : 011-512-1616

文:休日課長、食べログマガジン編集部





The post 休日課長の旅めし! 北海道・すすきので食べるおにぎりとは? first appeared on 食べログマガジン.