ETF売買動向＝5日大引け、全銘柄の合計売買代金3704億円 ETF売買動向＝5日大引け、全銘柄の合計売買代金3704億円

5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比24.1％減の3704億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.8％減の3246億円だった。



個別ではｉシェアーズ 米債２５年ロング <237A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、グローバルＸ 高配当３０－日本株式 <235A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> が3.89％高、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> が3.43％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は6.20％安、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> は3.79％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は3.42％安、ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ <1483> は3.38％安、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ 日本株最小分散 ＥＴＦ <1477> は3.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が390円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2096億2400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1766億8600万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が275億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が192億1500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が134億5300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が123億4400万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が122億2500万円の売買代金となった。



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