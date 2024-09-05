EcoFlowの新作ポタ電「RIVER 3」。ソーラーパネル付きで3万円ちょいは奇跡 #楽天スーパーSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、9月4日（水）20:00から9月11日(水)01:59まで「楽天スーパーSALE」が開催中。
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今回は、アウトドアだけでなく災害時用のアイテムとしても活躍してくれる、EcoFlow（エコフロー）の新作ポータブル電源「RIVER 3 230Wh+45Wソーラーパネル(Type-C)」やモバイルバッテリー、USB急速充電器、USB-Cケーブルが1つになったAnker（アンカー）の「Power Bank (10,000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)」など、最初にチェックしたい目玉商品をピックアップしました。
以下の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
災害に備えよう！ EcoFlowの新作ポータブル電源「RIVER3」と45Wのソーラーパネルのセットがお買い得
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Image/Source:楽天市場