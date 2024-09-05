東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質賃金（7月）08:30

結果 0.4%

予想 -0.6% 前回 1.1%（前年比）



現金給与総額（7月）08:30

結果 3.6%

予想 2.9% 前回 4.5%（前年比）



所定内給与（7月）08:30

結果 3.0%

予想 2.8% 前回 2.7%（前年比）



※要人発言やニュース

【日本】

高田日銀審議委員

米景気減速懸念を背景に8月前半の相場に大幅な変動生じた、足元では落ち着き取り戻している

当面は金融市場の動向を注視する必要、十分時間をかけて利上げの影響を検証しながら対応



日銀は10月16日17時半から「市場調節に関する意見交換会」開催

最近の金融市場の動向、国債市場の流動性・機能度、短期金融市場について議論



【米国】

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁

労働市場の健全性維持するため金利引き下げる必要、どの程度下げるかは今後のデータ次第



【中国】

JPモルガンが米中貿易摩擦と期待外れの景気支援策を理由に中国株の買い推奨を撤回



【香港】

大型台風「ヤギ」接近に伴い19時20分に「シグナル8」発令

「シグナル8」以上で証券取引所は取引を停止（※株式市場は17時終了）

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