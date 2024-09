「イオン株式上場50周年記念セール」9月6日から開催、「カップスター」など人気商品の復刻パッケージや増量企画を実施、「ハローキティ」とのコラボ商品もバッグや日用品などで展開

イオンリテールは9月6日から、「イオン株式上場50周年記念セール」を開催する。関東・北陸信越・東海・近畿・中四国などの「イオン」「イオンスタイル」約380店舗で実施する。

イオン 「イオン株式上場50周年記念セール」

イオンの株式上場は、1974年9月10日に行われ、今年で50周年を迎える。9月6日からの記念セールは、9月10日まで実施、オリジナル企画商品や増量企画など、イオン限定商品を展開するという。コラボでは、サンリオの「ハローキティ」とのコラボ商品を販売する。

〈イオン株式上場50周年記念セール〉

「イオン株式上場50周年記念セール」は、9月6日から9月10日まで、約280品目を対象に実施する。また、イオンスタイルオンラインでは、9月6日午前9時から衣料品、暮らしの品、日用品を対象に展開する。

以下では、セール対象のうち食品の一例を紹介する。価格表記はいずれも税込み。

◆「感謝の増量」商品

「ニチレイ 海老とチーズのグラタン 2個入+1個(570g)」375.84円。50%増量。

「マルハニチロ 五目あんかけ焼きそば 1人前(376g)」321.84円。30g増量。

「玉子のコクを味わうポテマカディッシュ 187g+38g」354.24円。20%増量。9月8日までの販売。

「丸大食品 燻製屋熟成あらびきウインナー 大袋 504g+50g」861.84円。50g増量。

「カルビー サッポロポテト つぶつぶベジタブル 87g」116.64円。20%増量。

「トップバリュ お肉屋さんのコロッケ 5個+1個」321.84円。1個増量。9月8日までの販売。

イオン 「感謝の増量」商品

◆復刻パッケージや限定コラボなどのオリジナル商品

食品メーカーの人気商品を復刻パッケージで数量限定販売する。

「サンヨー食品 サッポロ一番カップスターしょうゆ味 復刻版 96g」127.44円。

「永谷園 お茶づけ海苔 復刻パッケージ 8袋入」213.84円。

「マルちゃん 赤いきつねうどん 復刻版 96g/緑のたぬき天そば 復刻版 101g」138.24円。

イオン 人気商品復刻パッケージ

◆アニバーサリー総菜

「50貫の手まり寿司と玉子握りの盛合せ」2,700円。9月8日までの販売。まぐろ、サーモン、えび、サーモンハラス、甘えび、まぐろたたき、ツナの手まり寿司と玉子握りのセット。子どもも食べやすいひと口サイズ。

イオン アニバーサリー総菜「50貫の手まり寿司と玉子握りの盛合せ」

「トップバリュ タスマニアビーフメンチカツ弁当」594円。9月8日までの販売。イオンのブランド牛「トップバリュ タスマニアビーフ」を使用したメンチカツとイオンリテールの看板総菜「唐揚げ唐王」のおかずを楽しめる弁当。イオンの「タスマニアビーフ」は1974年から展開しており、同じく50周年を迎えるブランド。

イオン アニバーサリー総菜「トップバリュ タスマニアビーフメンチカツ弁当」

〈イオン×ハローキティ〉

イオン株式上場50周年を記念して、同じく今年50周年を迎える「ハローキティ」とのコラボ企画を実施。セールでは、服飾雑貨や日用品を取り揃え、新商品を52品目展開するとしている。

イオン×ハローキティ (C) ’24SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650915

「帆布トートバッグ」1,320円。化粧品売場で販売。

イオン×ハローキティ「帆布トートバッグ」

「BOXショルダー・2WAYバッグ・メッセンジャーバッグ」4,378円。一部、発売日が異なるエリアがある。

イオン×ハローキティ「BOXショルダー・2WAYバッグ・メッセンジャーバッグ」

「リップクリーム・ハンドクリーム」550円。

イオン×ハローキティ「リップクリーム・ハンドクリーム」