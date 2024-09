9月5日 予約受付開始9月13日 発売予定【Razer Wolverine V3 Pro】価格:34,980円【Razer Kraken V4】価格:30,800円

Razerは、ワイヤレスコントローラー「Razer Wolverine V3 Pro」とヘッドセット「Razer Kraken V4」の2製品を9月13日より発売する。価格はコントローラーが34,980円、ヘッドセットが30,800円。本日9月5日より予約受付が開始される。なお、両製品は国内正規流通代理店「MSY」を通じて、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売される。

「Razer Wolverine V3 Pro」

「Razer Wolverine V3 Pro」は、プロ向けワイヤレスコントローラー。ゲーマーに競争力を与えるために設計されている。高速入力できるほか、高度なカスタマイズ性と優れたエルゴノミクスを備えている。4つのマウスクリックバックパドル、2つのクローグリップバンパー、Razer Pro HyperTrigger、ホールエフェクト精密スティック、そしてRazer HyperSpeed Wireless接続など、耐久性と快適性を兼ね備えたデザインに収められている。eスポーツコントローラーの新たな基準を打ち立て、PCおよびXboxゲーマーが勝利を収めるために必要なツールを提供する。

製品の特徴

4つのマウスクリックバックパドルと2つのクローグリップバンパー

エルゴノミクスに優れたラバーグリップ内にシームレスに統合された4つのマウスクリックバックパドルが、Razerのトップゲーミングマウスと同様の超高速アクチュエーションを実現。また、2つの戦略的に配置されたクローグリップバンパーが、クローグリップを使用するプレーヤーに柔軟性とコントロール性を高めるためのオプションを提供し、あらゆる競技シナリオで複雑なコマンドを簡単に実行できるようになる。

Razer Pro HyperTrigger

瞬時にマウスクリックアクチュエーションを実現するゼロトラベルタイムモードと、超精密なアナログコントロールを提供するモードの2つの異なるモードをもつトリガーを搭載。統合されたハプティックフィードバックがリアルなフィードバックを提供し、ゲーマーは一撃一撃の強さを感じることができる。

ホールエフェクト精密スティックで比類なき精度を実現

新しいホールエフェクト精密スティックを搭載。先進的なアナログスティックは、従来モデルと比較して優れた精度と滑らかな動きを実現。摩擦防止リングとプログレードの素材は、長期間の耐久性を保証し、Razerコントローラーアプリを通じて感度やデッドゾーンの設定をカスタマイズできるため、激しいゲーミングセッションにも理想的。

Razer HyperSpeed Wirelessで低遅延パフォーマンスを体験

USB Type-Aドングルを介した超低遅延2.4 GHzワイヤレス接続により、Razer Wolverine V3 Proは、XboxとPCでの競技プレイに不可欠な高速で信頼性の高いパフォーマンスを提供する。

Razer メカタクタイルアクションボタンと8ウェイフローティングDパッド

Razer メカタクタイルアクションボタンは、機械式スイッチの迅速なアクチュエーションと、ラバーメンブレンキーパッドのクッション性を組み合わせ、満足感のある応答性を提供。8ウェイフローティングDパッドは、正確な方向入力を可能にし、複雑な操作を実行するための優れたコントロールを提供する。

XboxとPC向けのプロレベルのカスタマイズ

XboxとWindowsで利用可能な専用のRazerコントローラーアプリより、スティックの感度をカスタマイズや、ボタンのリマッピング、ゲームジャンルやシナリオに合わせたパーソナルプロファイルを作成することで、より理想通りの操作環境を実現する。

トーナメント対応の持ち運び性能

2つの交換可能なスティックキャップ、ワイヤレスドングル、約3mのケーブルを安全に収納できるカスタムビルトキャリーケースが付属しており、移動中のゲーマーにトーナメント対応の保護と利便性を提供する。

PCでの競技プレイ向けの1,000Hzポーリングレート

PCでの有線プレイ時には、競技プレイ専用に開発された1,000Hzポーリングレートを有効にする特別なトーナメントモードをアクティブにすることが可能。このオーバークロック機能は、専用アプリまたはコントローラーショートカットを使用してオンにすることができ、高リスクの試合での鋭い操作感を提供する。

「Razer Kraken V4」

「Razer Kraken V4」は、Razer Krakenシリーズの最新作。「Razer Kraken」は12年以上にわたり多くのゲーマーに支持されてきたヘッドセットシリーズ。累計2,000万台以上を出荷したこのシリーズは、信頼性と革新性で知られている。

製品の特徴

3つの接続モード

PCからコンソール、スマートフォンにいたるまで、どのような環境でも完全なオーディオの没入感を楽しむことができる。超高速2.4GHzやBluetoothでのワイヤレス接続で、またはUSBの有線接続で長時間ゲームを楽しめる。

格納式 Razer HyperClear 超広帯域マイク

次世代の格納式マイクは、幅広い周波数のサウンドをカバーすることにより、音声を細部まで捉え、ユーザーの声を常に豊かで自然な音質でクリアに届けることができ、高精細でプロレベルの音声品質を実現する。

Razer TriForce チタン40mmドライバー

特許取得済みの3パートドライバー設計により、高、中、低の音域をそれぞれ沈むことなく届け、よりダイナミックなリスニング体験による優れた没入感を提供する。

リアルなポジショナルサウンドを可能にするTHX Spatial Audio

高度な 7.1 サラウンドサウンドにより、ゲームのサウンドデザインを最適化したリアルな音響を体験でき、すべての音がゲームの世界の中にいるかのように聞こえる。

ゲーム/チャットバランス

全体の音量調節、またはゲーム/チャットのミックスの調節を簡単に切り替えられ、激しいバトルの最中でもゲームオーディオと音声コミュニケーションの適切なバランスを得ることができる。

9ゾーンのイヤーカップライティング

1,680万以上の色と豊富なライティング効果コレクションから自在に設定を適用でき、300以上のゲームで50以上のパートナーによる500のデバイスとシームレスに同期できる。

