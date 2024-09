【バッチ アニバーサリーイラスト Ver.】2025年7月 発売予定9月5日 予約受付開始価格:21,780円

グッドスマイルカンパニーは、Solarain製1/7スケールフィギュア「バッチ アニバーサリーイラスト Ver.」を2025年7月に発売する。価格は通常版が21,780円、ぬいぐるみセットが25,080円。9月5日より予約受付を開始した。

本製品は1/7スケールで「アズールレーン」に登場する「バッチ」のアニバーサリーイラストを立体化したもの。パティシエールの姿で、エプロンを纏い生クリームをかき混ぜる姿を表現している。エプロンとコック帽は着脱可能で、顔パーツは猫口(閉じ口ver.)、左右の手をピース状態の手と交換が可能となっている。

「バッチ アニバーサリーイラスト Ver.」コレクションカード

「バッチ アニバーサリーイラスト Ver.」ぬいぐるみ

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.