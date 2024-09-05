¥Ï¥¤¥¹¥¿ÆñÇÈ¾Ï¹À¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤ØÉÔ¿®´¶
¥í¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉHi¡ÝSTANDARD¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆñÇÈ¾Ï¹À¡Ê54¡Ë¤¬5Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉGREEN DAY¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
GREEN DAY¤ÏÍèÇ¯2·î¤Ë¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²£ÉÍ¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡£1996Ç¯¤Î½éÍèÆü¸ø±é»þ¤Ë¤ÏHi¡ÝSTANDARD¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¶¦±é¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ÆñÇÈ¤Ï¡ÖGREEN DAY¤Ê¤ó¤«¤ä¤ó¤Í¡¼¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö2²ó¤â¥¹¥Ã¥Ý¤«¤µ¤ì¤¿¾å¡¡º£²ó¤âÏÃ¤·¤¬°ã¤¦¡×¤È¡¢Î¾¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¥¯¥½¤À¤è¡¡Ã¯¤â¤Þ¤È¤â¤Ê¼Õºá¤â¤Í¡¼¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö½éÍèÆü¤Î»þÆüËÜÃæ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥¿¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥Ä¥Í¤Á¤ã¤ó¤¬À¸Á°¤Î»þ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤ËÀ£Á°¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¹±²¬¾Ï¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëºòÇ¯2·î°ÊÁ°¤Ë¶¦±é¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤â¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤éGREEN DAY¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¡¢¡Ö3²óÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤·¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤¦¤«¤â¤À¤±¤É¥ª¥ìÃ£¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£