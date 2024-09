マンチェスター・ユナイテッドは活発な人員整理を行なっている。



トルコ『fotoMac』によると、マンUに所属するブラジル代表FWアントニーはフェネルバフチェへのレンタル移籍が近づいているという。



現在24歳のアントニーは母国サン・パウロのU-23出身の選手。2022年9月にアヤックスから総額1億ユーロの移籍金でマンUに完全移籍した同選手は同クラブでここまで公式戦82試合に出場し、11ゴールを記録。加入当初こそは活躍を見せていたが、昨季はリーグ戦29試合に出場し、1ゴール1アシストと絶不調に。大幅な人員整理が行われるクラブで放出対象として扱われていた。今季もリーグ戦全3試合にベンチ入りこそしているものの、出場時間は僅か8分となっている。





