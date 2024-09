現在無所属のフランス代表MFはサウジアラビアへ移籍する可能性がある。



イタリア『Corriere dello Sport』によると、サウジアラビアのアル・ナスルは現在フリーのフランス代表MFアドリアン・ラビオ獲得に向けて動いているという。同クラブはラビオ獲得を熱望しており、既に具体的な動きも見せているようだ。



パリ・サンジェルマンのU-19出身であるラビオは2012年7月にトップチーム昇格を果たすと、2013年1月にはトゥールーズへレンタル移籍。その後の2013年6月、PSGに復帰すると、13-14シーズンからは主力として活躍。パリ・サンジェルマンでは公式戦通算227試合出場24ゴールを記録しており、2019年7月にはユヴェントスへの完全移籍を決断していた。ユヴェントスでは公式戦通算212試合に出場し、22ゴールを記録するなど中盤の要として活躍。昨季も31試合で5ゴール3アシストとクラブの3位フィニッシュに大きく貢献していた。





Al-Nassr are making a big play to sign Adrien Rabiot as a free agent!



A €20m-a-year contract is on the table.



Cristiano Ronaldo is personally pushing for his arrival.



(Source: Corriere Dello Sport) pic.twitter.com/SEKjEDbldg