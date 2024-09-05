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Al-Nassr are making a big play to sign Adrien Rabiot as a free agent!— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 4, 2024
A €20m-a-year contract is on the table.
Cristiano Ronaldo is personally pushing for his arrival.
(Source: Corriere Dello Sport) pic.twitter.com/SEKjEDbldg