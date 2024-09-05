ジェットスター・ジャパンは、大阪/関西〜台北/桃園線を12月14日から増便する。

現在は1日1往復を運航しており、これを同2往復とする。新設する便は現在の深夜早朝便と異なり、大阪/関西を朝もしくは午後、台北/桃園を午前もしくは夕方に出発する便となる。大阪/関西発着の国際線の1日2往復化は初めて。

機材はエアバスA320型機を使用する。エコノミークラス「Starter」の片道運賃は10,990円からとなる。諸税は別途必要となる。

■ダイヤ

GK53 大阪/関西（07：25）〜台北/桃園（09：35）／日（2025年1月26日〜2月23日）

GK53 大阪/関西（07：45）〜台北/桃園（09：55）／火（2025年1月21日〜2月18日）

GK55 大阪/関西（14：55）〜台北/桃園（17：10）／水・木・金・日（12月14日〜2025年3月29日）

GK55 大阪/関西（14：55）〜台北/桃園（17：20）／月・火（12月16日〜2025年3月25日）

GK55 大阪/関西（15：55）〜台北/桃園（18：10）／日（12月15日〜2025年3月23日）

GK52 台北/桃園（10：35）〜大阪/関西（14：05）／日（2025年1月26日〜2月23日）

GK52 台北/桃園（10：55）〜大阪/関西（14：25）／火（2025年1月21日〜2月18日）

GK54 台北/桃園（18：05）〜大阪/関西（21：40）／木（12月19日〜2025年3月27日）

GK54 台北/桃園（18：10）〜大阪/関西（21：40）／水・金・土（12月14日〜2025年3月29日）

GK54 台北/桃園（18：20）〜大阪/関西（21：50）／月・火（12月16日〜2025年3月25日）

GK54 台北/桃園（19：10）〜大阪/関西（22：40）／日（12月15日〜2025年3月23日）