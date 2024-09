◆「BATTLE OF TOKYO」大阪公演中止へ

【モデルプレス=2024/09/05】8月31日・9月1日に京セラドーム大阪にて開催を予定していた『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』が、正式に中止することがわかった。9月5日、LDH JAPANの公式サイトにて発表された。8月29日、台風10号の接近に伴い、延期または中止すると発表していた同公演について、公式サイトでは「振替公演の開催に向けて調整しておりましたが、各所スケジュールの調整が困難であることから、誠に残念ではございますが中⽌とさせていただくこととなりました」と発表。「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、⼤変ご迷惑をおかけしますことを⼼よりお詫び申し上げます」と謝罪している。

◆「BATTLE OF TOKYO」

なお、購入済みのチケットについては払い戻し対応を行うとし「皆様にはお⼿数をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。2019年に幕を開けたプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。 2019年「ENTER THE Jr.EXILE」、2022年「TIME 4 Jr.EXILE」、2023年「CODE OF Jr.EXILE」に続き、今年はJr .EXILEのTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、2023年にデビューしたNEO EXILEのLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦。 “Jr.EXILE VS NEO EXILE”をテーマに世代を超えた“超バトル”を繰り広げる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】