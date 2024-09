沖縄『モンパチフェス』開催、第4弾で奥田民生、ALIの出演が決定&日割り発表

11月2日(土)・3日(日)の2日間、沖縄県宜野湾マリーナ ・ トロピカルビーチ特設会場にて開催される、MONGOL800主催の野外フェス『MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24』(『モンパチフェス』)の第4弾アーティストが発表された。

2009年の初開催から2年に1度のペースで開催されてきた『モンパチフェス』。昨年の宣言通り毎年の開催となり、会場は本島中南部の中央に位置するアクセスにも便利な宜野湾市のマリーナとトロピカルビーチが舞台となる。今回追加アーティストと併せて、日割りも発表された。

11月2日(土)Day1

MONGOL800|Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / WANIMA …

11月3日(日) Day2

MONGOL800|ALI / THE ORAL CIGARETTES / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE …



and more (五十音順)

チケットは、明日9月6日(金)12:00より一般発売がスタートとなる。