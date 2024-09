今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、サブリナ・カーペンターの通算6枚目のスタジオ・アルバム『Short n' Sweet』が初登場で1位に輝いた。これまでは、前作『Emails I Can't Send』(2022年)の23位が最高位で、サブリナにとって初の全米トップ10・ヒット、初の首位獲得となった。「Espresso」「Please Please Please」「Taste」などヒット・シングルが収録されている『Short n' Sweet』は、英国、オーストラリア、カナダ、オランダ、フランス、ベルギー、スペイン、スイスなど世界各国で1位に輝いている。

