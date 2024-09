高級チョコレートブランド「GODIVA(ゴディバ)」のハロウィン限定スイーツとして「ゴディバ ブラックキャット コレクション」が期間限定で登場!

オンラインショップ限定で、黒猫に変身した「ハローキティ」のぬいぐるみチャームが付いたセットも販売されます☆

GODIVA「ゴディバ ブラックキャット コレクション」

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653680

販売期間:2024年9月11日(水)〜10月31日(木)

取扱店:全国のゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップ、GODIVA café

2024年のゴディバ ハロウィン コレクション「ゴディバ ブラックキャット コレクション」が期間限定で登場!

ハロウィンのシンボルのひとつである黒ネコとともに、2024年のハロウィンが幸せに満ち溢れたものになるように願いが込められた、かわいらしいコレクションです。

2024年は、チョコレートのほか、パーティセットもラインナップされます。

また、黒猫姿がかわいい「ハローキティ」のぬいぐるみチャーム付きのチョコレートのセットは、オンライン限定販売です☆

ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入+ハローキティ ぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653680

価格:3,850円(税込)

2024年に50周年をむかえた「ハローキティ」が、黒ネコに扮して登場!

オリジナルデザインのチェーン付き「ハローキティ」とG クリスピーショコラの、ゴディバ オンラインショップ限定セットです。

「ハローキティ」の黒ネコフードは外しても使えます。

ハロウィンのプチギフトにぴったりなアソートと、お出かけのお供にしたいかわいい限定「ハローキティ」が購入できるコレクションです☆

ゴディバ ブラックキャット コレクション G キューブ アソートメント 10粒入

価格:2,700円(税込)

ゴディバのハロウィンに黒ネコが登場!

ゴディバのチョコレートのおいしさをシンプルに味わえるG キューブ チョコレートのミルク、ダーク、ホワイトプラリネの3種類を、星が輝く眩いハロウィンの夜に現れた黒ネコを描いた缶に詰め合わせています。

ハロウィンパーティのおもたせや、ネコ好きな人への贈り物におすすめです☆

ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入

価格:486円(税込)

ワッフルのサクサクした食感が楽しいひと口タイプのチョコレート、G クリスピーショコラの、秋季限定フレーバー モンブラン、ミルク、ダークの3種類。

星が輝く眩いハロウィンの夜に現れた黒ネコを描いたパッケージに詰め合わせています。

トリックオアトリートのお菓子やネコ好きな人へのプチギフトにおすすめです。

※ホワイトワッフルモンブランチョコレート:製品中栗1.0%使用

ゴディバ ブラックキャット コレクション G キューブ アソートメント 5粒入 ポーチ付き

価格:1,650円(税込)

2024年のゴディバのハロウィンのパートナー、黒ネコを描いたクリアポーチに、ミルクとダークのG キューブ チョコレートを詰め合わせています。

バッグに入れて連れ歩きたいキュートなポーチと、ゴディバのチョコレートのおいしさをシンプルに味わえるG キューブ チョコレートがセットになっています。

自分用にはもちろん、ネコ好きな方へのプレゼントにもぴったりです!

ゴディバ ブラックキャット コレクション パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入

価格:669円(税込)

限定フレーバーの「パンプキン ラングドシャクッキー」を詰め合わせた「ゴディバ ブラックキャット コレクション パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入」

星が輝く眩いハロウィンの夜に現れた黒ネコを描いたパッケージに詰め合わせてあります。

秋らしい味わいとかわいいパッケージが、プチギフトにもぴったり。

限定フレーバーの「パンプキン ラングドシャクッキー」は、まろやかな甘みのパンプキンパウダーをホワイトチョコレートに練り込み、ラングドシャ生地でサンドしたクッキーです。

ゴディバ ハロウィン パーティセット

価格:3,240円(税込)

販売期間:2024年9月11日(水)〜 ※無くなり次第終了

取扱店:全国の一部ゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップ、GODIVA café

ハロウィンシーズンのお持たせやギフトにもぴったりなお買い得セット。

6粒入のアソートメントをはじめ、カレ、モンブランラングドシャクッキーなど、ゴディバの定番の味わい、季節のフレーバーを幅広く楽しめます。

ゴディバ ブラックキャット コレクションの黒ネコがプリントされたバッグは、秋のレジャーやお出かけにもぴったりです☆

黒猫に扮した「ハローキティ」などが、ハロウィンムードを高めてくれるゴディバのハロウィン限定コレクション!

ゴディバの「ゴディバ ブラックキャット コレクション」は、2024年9月11日(水)より期間限定で販売開始です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 黒猫になったハローキティのぬいぐるみチャーム付きセットも!「ゴディバ ブラックキャット コレクション」 appeared first on Dtimes.