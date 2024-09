「シズニのみなさんこんにちは」NCT・テヨンの初ソロコンサートが映画に！メインポスター＆コメント映像解禁

NCT・テヨンのソロコンサート『2024 TAEYONG CONCERT <TY TRACK>』をリアルに捉えたコンサート映画『TAEYONG: TY TRACK IN CINEMAS』のグローバル公開が決定した。日本では、2024年10月18日より全国公開予定となっている。

圧倒的なパフォーマンスと実力でグループからソロまで無限に成長中のアーティスト テヨンの初のソロコンサートであり、チケット予約と同時に全席完売を記録した『TY TRACK』の多彩な瞬間をシネマティックカメラ総動員で、リアルに捉えたコンサート映画『TAEYONG: TY TRACK IN CINEMAS』。2D、3面スクリーンのScreenX、コンサートシーンに合わせて動くモーションシートをはじめ、華やかな舞台演出に合わせたモーション効果を提供する4DX、ScreenXと4DX を掛け合わせた究極の没入体験ができるULTRA 4DXでの公開となる。

初ソロアルバムでアーティストとしての実力を見せつけた『シャララ(SHALALA)』のステージと『TY TRACK』コンサートで初公開して爆発的な話題を集めた『TAP』アルバムの全曲はもちろん、様々な未発表トラックのステージまで、豊かなパフォーマンスと多彩なステージを収録。スクリーンを通して、伝説の公演を追体験することができる。充実したライブ映像に加え、コンサート当時話題を呼んだ華やかなパフォーマンスステージ、そして本作にて初公開となるステージの準備過程やテヨンのインタビューが盛り込まれた舞台裏まで、『TY TRACK』のすべてを収録。テヨンが味わった初ソロコンサートの感動をともに感じることができる。

テヨンの独創的なビジュアルが目を引くメインポスターと、テヨンが映画化の喜びを語るコメント映像が解禁。メインポスターはテヨン特有のシャープで魅力的なビジュアルに、テヨンの音楽と彼が歩んできた道に焦点を当てた『TY TRACK』コンサートを象徴的に表現した大型T字型のステージで登場するテヨンが目を引く。さらに、テヨンから映画化の喜びを明かすコメント映像も到着した。

ムビチケカードには特典としてオリジナルフォトカードがついてくる。本作でしか手に入らない、限定ビジュアルのフォトカードで、10月4日より劇場販売がスタート。先んじて、9月27日よりぴあ通販のWEB先行受付が開始となる。

そしてムビチケオンライン券の販売も予定。こちらは9月27日よりWEB販売が開始となる。ムビチケ前売券は、当日券2300円のところ2100円で購入が可能。上映劇場については9月26日に公式サイトで公開予定。

