À¶µÜHR¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤À¤è¤Í¡×¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤â¶½Ê³¡ÄÅê¼êÀïØË¤Î.916¡õ.417¤Ï¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î9²ó¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê11¹æ2¥é¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅ¨ÃÏ2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 8¡¼5 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê4Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ï4Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç9²ó¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î11¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ©¤Îº¬¤ò¤È¤á¤ë¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¸ø¼°YouTube¤Ë¤Ï¡ÖÃÆÆ»¤¬Èþ¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¥¢¡¼¥Á¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÅÀº¹¤Î9²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤È¿åÃ«¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£À¶µÜ¤Î°ìÈ¯¤ÏÆ±2»à°ìÎÝ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£´ä°æ¤Î½éµå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤¿¡£Èþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÇµå¤¬±¦±Û¤¨¤Ø¡£ÈáÌÄ¤¬¶Á¤¯Ãæ¤ÇÍª¡¹¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤âÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡OPS¤Ï°ìÎ®¤ò¼¨¤¹.916¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.417¡Ê212ÂÇ¿ô64°ÂÂÇ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐË«¤á¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢À¶µÜ¤Î³èÌö¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¹¬¤»ÂÀÏº¿À¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¶µÜ¤ÏËÜÅö²¿¤«ÄÏ¤ó¤À´¶¤¢¤ë¡×¡ÖÀ¶µÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ·Ý½Ñ¤À¤è¤Í¡£¼Â¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀäÂç¤Ê¿®Íê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£9¥²¡¼¥àº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë