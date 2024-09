【東京マルイ再販情報:9月4日分】

東京マルイは、固定スライドガスガン「LCP II」(8,778円)とガスブローバック マシンガン「MTR16 Gエディション」(76,780円)を9月4日に再販した。

「LCP II」は、同社の固定スライドガスガン「コンパクトキャリーガスガン」シリーズ第3弾。LCPの改良モデルである「LCP II」を再現しており、改良型のリアサイトや、トリガーセフティの追加など、LCP IIの特徴を丁寧に表現している。

「MTR16 Gエディション」は、M4の民間モデルをイメージした東京マルイのオリジナルM4カスタム。剛性を確保しつつも、肉抜きによる軽量化、各種オプションパーツに対応する拡張性、利き腕を選ばない操作性、構え方の変化に対応する柔軟性などあらゆる状況に対応できる万能型タクティカルライフルとなっている。

「LCP II」詳細

「MTR16 Gエディション」詳細

価格:8,778円 全長:131mm 銃身長:66mm 重量:265g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2g) 動力源:専用ガス 装弾数:10発価格:76,780円 全長:837mm/919mm(ストック最大伸長時) 銃身長:250mm 重量:2,676g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:20+1発

