36ºÐ¡¦½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¡Ö26ºÐ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤36ºÐ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê36¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ
¡¡½ÅÀ¹¤Ï¡ÖMy happy birthday¡¡36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¡Ö36¤µ¤¤¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤36ºÐ ¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö26ºÐ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤ç¡©Å·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ã¡¹¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤«¤Ã¤ï¤Ã¤¤¤Ã¡ª ¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ
¡¡½ÅÀ¹¤Ï¡ÖMy happy birthday¡¡36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¡Ö36¤µ¤¤¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤36ºÐ ¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö26ºÐ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤ç¡©Å·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ã¡¹¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤«¤Ã¤ï¤Ã¤¤¤Ã¡ª ¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£