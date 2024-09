【ライブレポート】(G)I-DLE、ワールドツアー東京公演で約2万人のファンを魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■今回の東京公演では、スペシャルステージとして、あいみょんの「マリーゴールド」のカバーを披露

韓国の5人組ガールズグループ、(G)I-DLE (ジー・アイドゥル)が世界14都市を巡るワールドツアー『2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]』の東京公演を、8月31日・9月1日の2日間、東京・有明アリーナで開催した。

オープニング曲「Super Lady」と共に登場した(G)I-DLEは、スタートから圧倒的な存在感を放ち、会場の雰囲気を一気に盛り上げる。ファンの歓声を浴びながら、続いて「Revenge」「LATATA」を披露し、力強いパフォーマンスで会場をさらに沸かせた。

オープニングコメントでは、さらに上達した日本語で挨拶し、ファンとコミュニケーションをとる様子も。続く「Oh my god」「VILLAIN DIES」「Doll」では、没入感あるステージで(G)I-DLE独自の世界観にファンを引き込んだ。

ソロステージのトップバッターを飾ったシュファは「Water (DANCE COVER.)」でダンスパフォーマンスを披露。セクシーなダンスと共に完璧な表現力を見せ、ファンを魅了した。続くウギは、今ツアーにて解禁した「RADIO (DUM DUM)」をパフォーマンス。彼女らしいクールかつフリーなスタイルを見せ、曲中では、ショッピングカートに乗ってセンターステージへ進むユニークな演出で会場をさらに盛り上げた。

ミンニが披露したバラード曲「Like a Dream」では、ミンニの優しい歌声と幻想的な演出で、観ているファンを魅了し、会場の空気を和やかに包みこんだ。続くソヨンの自作曲「Not Enough」は、東京公演では特別に日本語ver.で披露。アニメーションの主題歌を想像して作られた馴染み深い雰囲気の楽曲で、会場を楽しませた。そして、今回のワールドツアーのために初めて作曲に挑戦したミヨンは、神秘的な雰囲気で「Sky Walking」を披露し、ミヨンの新しい才能が輝きを放った。

ライブは中盤に差し掛かり「Wife」がスタート。MVでも印象的だったカラーウィッグが、巨大化してセンターステージに現れ、ウィッグの中から登場したメンバーがリズムに合わせてファンを盛り上げる。その後、「Uh-Oh」とヒットソングが続き、オープンカーに乗って「Klaxon」がスタート。ファンと一緒に歌唱し盛り上げる場面も見られた。大きな歓声とともに始まった「Fate」では、メンバーとファンの息の合った大合唱が見られ、続く「Allergy」「Never Stop me」では賑やかに歌うメンバーの様子も伺えた。

ライブ後半は、先程とは変わりワイルドな雰囲気で登場し「LION」を披露。続く「POP/STARS」「MY BAG」でカリスマ的な姿を見せ、ファンの心を掴んだ。会場の雰囲気が完全に温まったのち、「Queencard」「TOMBOY」のヒットソングが続き、会場のボルテージは最高潮に。大歓声を受けながら本編が終了した。

アンコールの声を共に再び登場したメンバーは、今やアンコールの定番となった「i’M THE TREND」を披露。曲中のダンスブレイクで、ファンを熱狂の渦に巻き込んだ。

また、今回の東京公演で日本のファンからの愛をさらに感じたメンバーは、スペシャルステージとしてあいみょんの「マリーゴールド」を披露。会場の空気を温かく包みこんだ。

アンコールの最後は「7Days」(DAY1)、「Neverland」(DAY2)を披露。ファンへの愛を伝えながら公演に幕を下ろした。

<セットリスト>

01.Super Lady

02.Revenge

03.LATATA

04.Oh my god

05.VILLAIN DIES

06.Doll

07.Water (DANCE COVER.) / SHUHUA SOLO

08.RADIO (DUM DUM) / YUQI SOLO

09.Like a Dream / MINNIE SOLO

10.Not Enough / SOYEON SOLO

11.Sky Walking / MIYEON SOLO

12.Wife

13.Uh-Oh

14.Klaxon

15.Fate

16.Allergy

17.Never Stop me

18.LION

19.POP/STARS

20.MY BAG

21.Queencard

22.TOMBOY

23.i’M THE TREND

24.マリーゴールド (原曲:あいみょん)

25.7Days (DAY1) / Neverland (DAY2)

(G)I-DLE OFFICIAL SITE

https://gidle.cubeent.jp/