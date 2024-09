<モンパチフェス>こと<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>が11月2日(土)および3日(日)の2日間、沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場で開催される。このたび第4弾出演アーティストが発表となった。発表されたのは2組。奥田民生(弾き語り)とALIだ。出演者は今後も追加発表される予定だ。なお、この発表に加えて、各アーティストの出演日割が発表された。

■<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>



11月2日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場11月3日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1open11:00 / start13:00※雨天決行/荒天中止▼出演アーティスト ※五十音順【11/2(土) Day1】MONGOL800|Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / WANIMA / and more...【11/3(日) Day2】MONGOL800|ALI / THE ORAL CIGARETTES / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE / and more...▼チケット (前売)各1日券:11,000円(税込)2日通し券:20,000円(税込)中高生券:4,500円(税込)※中高生チケットは1日券のみ、一般発売からの販売となります。※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。一般発売日:9月6日(金) 12:00〜(問)PM AGENCY 098-898-1331