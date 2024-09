【インディ・ジョーンズ/大いなる円環】12月9日 発売予定(プレミアムエディション/コレクターズエディションは12月6日)価格: スタンダードエディション 9,800円 プレミアムエディション」12,900円 コレクターズエディション 24,900円 CEROレーティング:審査予定

インディ・ジョーンズ/大いなる円環 コレクターズエディション

アクション & アドベンチャー「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」について、Xbox Series X/Steamパッケージ版の予約受付が日本国内ECサイトにて9月5日より順次開始されている。

価格は、「スタンダードエディション」(Xbox Series X)が9,800円、「プレミアムエディション」(Xbox Series X)が12,900円、「コレクターズエディション」(Xbox Series X/Steam)が24,900円。

「プレミアムエディション」と「コレクターズエディション」は、最大3日間のアーリーアクセスが同梱されるため、12月6日に発売される。「スタンダードエディション」の発売日は12月9日。

発売日:12月6日(金)

対応プラットフォーム:Xbox Series X/Steam

参考価格:24,900円

「コレクターズエディション」は最大3日間のアーリーアクセスが同梱されるため、12月6日に発売される。

「コレクターズエディション」には、マーシャル大学にある「インディ」のオフィスに着想を得た限定アイテムセットが含まれている。地球上の秘密の場所に取り付けられる飛行機型マグネットと隠し収納が付いた「大円環をたどれる11インチ地球儀」で旅の記録をつけ、「新たな冒険日誌」で冒険を記録し、あらゆる手がかりを逃さないようにしよう。「創造主の遺物レプリカ」と「ジャンボスチールブック」で、自分だけのミュージアムコレクションが作れる。

「コレクターズエディション」には、「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」のストーリーDLC「巨人の教団」(リリースされ次第)、デジタルアートブック、「魔宮の伝説」でインディが着ていた「魔宮の伝説 コスチューム」も含まれる。

※期間・数量限定販売:4月18日(金)までの販売となります。また数量限定のため、在庫なくなり次第終了となります。

※アーリーアクセス:実際のプレイ時間は購入日時によって異なり、配信停止や時差の影響を受ける場合があります。

パッケージ版「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 コレクターズエディション」Xbox Series X版 取り扱いECサイト(五十音順)

□Amazon.co.jp

□Joshin web ショップ

□ヤマダウェブコム

□楽天ブックス

パッケージ版「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 コレクターズエディション」Steam版 取り扱いECサイト

□Amazon.co.jp

インディ・ジョーンズ/大いなる円環 プレミアムエディション

発売日:12月6日(金)

対応プラットフォーム:Xbox Series X

参考価格:12,900円

「プレミアムエディション」は最大3日間のアーリーアクセスが同梱されるため、12月6日に発売される。

また、「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」のストーリーDLC「巨人の教団」(リリースされ次第)、デジタルアートブック、「魔宮の伝説 コスチューム」が同梱される。

※期間・数量限定販売:4月18日(金)までの販売となります。また数量限定のため、在庫なくなり次第終了となります。

※アーリーアクセス:実際のプレイ時間は購入日時によって異なり、配信停止や時差の影響を受ける場合があります。

パッケージ版「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 プレミアムエディション」取り扱いECサイト(五十音順)

□Amazon.co.jp

□Joshin web ショップ

□ヤマダウェブコム

□楽天ブックス

インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション

対応プラットフォーム:Xbox Series X

発売予定日:12月9日(月)

参考価格:9,800円

パッケージ版「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション」取り扱い ECサイト (五十音順)

□Amazon.co.jp

□Joshin web ショップ

□ヤマダウェブコム

□楽天ブックス

※以下のECサイトでも順次取り扱いを予定しております。

※一部取り扱いのない製品がある場合がございます、ご了承ください。

□ビックカメラ.com

□ヨドバシ.com

予約特典「最後の聖戦」パック

Amazon.co.jpでは、予約特典として「最後の聖戦」パックのダウンロードコードが付属。このパックには「最後の聖戦」に登場する旅行用スーツとライオン調教師の鞭が同梱されている。

※Game Pass 加入者は、Game Passのサブスクリプションが有効な場合に限り、ゲームをダウンロードしたかどうかにかかわらず、本特典が入手できます。

(C)& TM 2024 Lucasfilm Ltd. Developed by MachineGames Sweden AB and published by ZeniMax Media Inc. Game codes (C)2024 ZeniMax Media Inc. ZeniMax, MachineGames and their respective logos are trademarks of ZeniMax Media Inc. All rights reserved.