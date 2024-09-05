ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Ç¶öÁ³Æ±¾è¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÉ¬Á³¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬4Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Ç¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¡õ¿Íµ¤Ãç´Ö¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢µ¡Æâ¤ÇÎÙÆ±»Î¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤È¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ë¥à¥í¤¯¤ó¤¬¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡¡¤³¤ì¤Ã¤ÆÉ¬Á³¡©¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤È¥à¥í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´éºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê¤Ä¤Þ¤Ö¤ ¤µ¤È¤·¡Ë
1980Ç¯12·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£1998Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Ê¤¾¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2001Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°Ê¹ß¡Ø69 sixty nine¡Ù¡Ø°¿Í¡Ù¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤ä¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¡ØGet Ready¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖºÊÉ×ÌÚÁï¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷satoshi_tsumabuki_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¡õ¿Íµ¤Ãç´Ö¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢µ¡Æâ¤ÇÎÙÆ±»Î¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤È¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ë¥à¥í¤¯¤ó¤¬¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡¡¤³¤ì¤Ã¤ÆÉ¬Á³¡©¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê¤Ä¤Þ¤Ö¤ ¤µ¤È¤·¡Ë
1980Ç¯12·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£1998Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Ê¤¾¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2001Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°Ê¹ß¡Ø69 sixty nine¡Ù¡Ø°¿Í¡Ù¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤ä¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¡ØGet Ready¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖºÊÉ×ÌÚÁï¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷satoshi_tsumabuki_official¡Ë