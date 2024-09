ドーナツ探求家が厳選！ 東京で行きたい最新ドーナツ店アドレス10選

年間500種類ものドーナツを食べ歩く、ドーナツ探求家・溝呂木一美さん。今回は、2020年以降にできた東京のドーナツ店を厳選してご紹介。

ドーナツブームはまだまだ続く

全国のドーナツを食べ歩くドーナツ探求家の溝呂木一美さん。今回は東京のドーナツの中から、2020年以降にオープンしたおすすめのドーナツ店を教えてもらいました。まだまだドーナツブームは終わらず! 新しいドーナツ店が続々とオープンしています。

教えてくれる人

溝呂木一美(みぞろぎひとみ)

ドーナツ探求家・イラストレーター・デザイナー・手芸愛好家。国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、自身のブログや各種SNS、テレビやラジオ、雑誌、Webメディア等でも情報を発信。著書に『私のてきとうなお菓子作り』(ワニブックス)、『ドーナツのしあわせ』(イースト・プレス)、『ドーナツの旅』(グラフィック社)。いろいろ制作ユニット「スタジオ・ソラリス」所属。

1. FRECKLE donuts

FRECKLE donuts 出典:橘瑞希さん

溝呂木さん

今までありそうでなかった“フレンチクルーラー専門店”が、2024年7月にオープンしました。生地には国産小麦の「キタノカオリ」と「十勝のかおり」、コクがあってクセがない相模原産の「昔の味たまご」を使用。高い技術を持ったパティシエによる、小麦の香りや卵の旨みが豊かで特別なフレンチクルーラーとなります。ジュワッとしたやわらかな食感で、揚げた香ばしさ、卵の風味がたっぷりです。特に、キャラメルカスタードにスパイスをきかせた「キャラメルエピス」454円は、必ず食べたいオリジナリティあふれる一品です。

なかなか珍しいフレンチクルーラー専門店 出典:橘瑞希さん

2. Donuts Jockey

Donuts Jockey 出典:hrk___desuさん

<店舗情報>◆FRECKLE donuts住所 : 東京都渋谷区富ケ谷1-51-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

溝呂木さん

「ドーナツ盤」とは、直径17cmのシングル・レコードのこと。「ちょっと1曲、食べていかない?」という誘い文句で「レコードショップのようなドーナツショップ」が誕生しました。ドーナツの商品名は1970年代以降の名曲のタイトルになっており、音楽好きならピンとくるものばかり。国産の小麦粉を使い、表面はカラッと軽く香ばしく、中はし〜っとりともっちりなめらかな口どけのイーストドーナツをベースに18種類のフレーバーがそろいます。さまざまなシーン、気分によって選ぶ楽しさがあります。多くの人に好まれそうな安定感のあるドーナツで、お土産や差し入れにしても喜ばれそうです。どの味を食べるか迷ったら、1曲聴くつもりで、好きな曲を選びましょう。

こちらは「FIRST LOVE」350円 出典:とうふぴょんさん

3. オスカーワイルド

オスカーワイルド 出典:atsuroudoさん

<店舗情報>◆Donuts Jockey住所 : 東京都渋谷区本町2-4-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

溝呂木さん

「サロメ」などで知られるアイルランド出身の作家、オスカー・ワイルドの名前を冠し、すべて植物由来の原材料で作られたプラントベースドーナツのテイクアウト専門店です。「クラフト」「リッチ」「オールドファッション」の3タイプの生地を用意しており、それぞれ違った特徴のある食感なので、食べ比べをするとドーナツの奥深さを感じるでしょう。特に「クラフト」は、全粒粉を用い、気泡が大きく、やわらかで“むちゅむちゅ”とした独特のもっちり感が印象的です。卵や乳製品を使っていなくても物足りなさはなく、風味豊かで、見た目も華やか。プラントベースフードを食べてみたい人にもおすすめです。

プラントベースのドーナツ 写真:お店から

4. セサミストリートマーケット

セサミストリートマーケット 出典:まいやんの食べログさん

<店舗情報>◆オスカーワイルド住所 : 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズ ノースタワー 1FTEL : 03-6271-5368

溝呂木さん

「セサミストリート」は、1969年にアメリカで子ども向けテレビ教育番組として登場して以来、世界各国で長く愛されています。池袋にある「セサミストリートマーケット」は、“世界初”のオフィシャルストアで、グッズ売り場の他、アメリカンダイナー風のカフェを併設しており、おなじみのキャラクターをモチーフにしたとってもかわいいドーナツを食べることができます。エルモの赤色、クッキーモンスターの青色など、鮮やかな色で見事に再現されていますが、ドーナツのコーティングに使うグレーズは無添加とのこと。フルーツなどの風味が生かされています。大きくて、ふわんふにゅっ、もっちりとしたイーストドーナツをベースとしており、グレーズもドーナツ生地もハイクオリティー。イベント性と満足度が高いドーナツです。

「クッキーモンスター」「エルモ」各520円 出典:かー0422さん

5. GRANDPA

GRANDPA 出典:mari_mogu17さん

<店舗情報>◆セサミストリートマーケット住所 : 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ アルパ 1FTEL : 03-5810-2931

溝呂木さん

フードコート「COMMISSARY 日本橋」内に現れた、アメリカンなスイーツを味わえるハンドメイドな雰囲気のお店には、チャーミングなドーナツがずらりと並びます。他にもチェリーパイやバナナスプリットなどもあり「ここはアメリカ?」と錯覚しそうな楽しいメニューが多く、迷うこと必至です。どれにするか決められなかったら、シンプルなグレーズをかけた「GLAZE」というドーナツを食べてみましょう。なんともいい形、いい色に揚がったドーナツは、バニラの香りがよく軽くてもっちり。じゅわ、ふわ〜っとおいしさが口に広がります。食べた後も「おいしかったなぁ」と何度も思い出し、またフラッとお店に向かってしまうでしょう。

「GLAZE」320円 出典:mari_mogu17さん

できたても食べられる! 出典:ゆっきょしさん

6. axisss tokyo

axisss tokyo 写真:お店から

<店舗情報>◆GRANDPA住所 : 東京都中央区日本橋本町3-11-5 マルサンビル 1F COMMISSARYTEL : 不明の為情報お待ちしております

溝呂木さん

蔵前エリアは革製品の問屋さんやレザーショップが多い、“ものづくりの街”です。そんな蔵前に、ベテラン職人が一点ずつ丁寧に作った革小物が買えて、自家製ドーナツが味わえるクラフトマンシップあふれる店があります。もっちりしっとりしたイーストドーナツは、添加物不使用で素材の持ち味を感じられ、最後まで飽きずに食べられる優しい味です。上質なジェラートも扱っており、ドーナツと組み合わせて食べても幸福感が増しますよ。

手前のドーナツは「SALT BUTTER」400円、ジェラートは380円〜 出典:ayk_pancakeさん

7. BNP STAND

BNP STAND 出典:rikoo629さん

<店舗情報>◆axisss tokyo住所 : 東京都台東区蔵前4-17-4TEL : 050-5600-9859

溝呂木さん

「BLUE NOTE PLACE」のテラスで営業中のコーヒースタンドでは、本格的な「ベニエ」を味わえます。ブルーノートといえばジャズ・クラブで、ジャズはニューオーリンズ発祥の音楽で、ニューオーリンズの名物といえば「ベニエ」なのです。ニューオーリンズの「ベニエ」は砂糖をたっぷりかけた四角い姿が特徴です。表面がサクッとカラッと香ばしく揚がった「ベニエ」は、ふわっと弾力があり歯切れよく、しっとりとした食感です。気泡が大きく、バゲットの中身にも近い食感かもしれません。BNPオリジナルブレンドのコーヒーなど、ドリンクも充実していますので、テラスでのんびり味わってください。

「ベニエ」250円 写真:お店から

8. コンビニエンスストア 高橋

コンビニエンスストア 高橋 出典:ガレットブルトンヌさん

<店舗情報>◆BLUE NOTE PLACE住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-4TEL : 050-5590-4510

溝呂木さん

「なんかいいコンビニ」がコンセプトで、カンパーニュなどのハード系のパンが人気のベーカリーカフェに、素晴らしいドーナツあり!「酵母ドーナツ」という素朴な姿のドーナツは、ここでしか食べられない、ものすごい個性の塊です。表面はカリカリした部分もあってちょっぴり硬め、中は気泡が大きく、むちゅっとむっちむちで水分量の多さを感じます。ハード系のパン生地を揚げたようなイメージで、噛みしめるほどに生地の旨みがぎゅっと出てきます。旨みが濃く、噛みごたえがあり、パンに造詣が深い人にも「まいった!」と言わせるような力強さがあります。

「酵母ドーナツ」300円 出典:_takelogさん

9. Pretty Good

Pretty Good 写真:お店から

<店舗情報>◆コンビニエンスストア 高橋住所 : 東京都練馬区春日町3-4-4TEL : 03-5848-9127

溝呂木さん

浅草橋駅と蔵前駅のちょうど中間くらいの場所に位置する、ホテルに併設されたカフェでドーナツを提供しています。それも「オールドファッションを揚げたてで食べられる」という貴重なお店なのです。ほっかほか! 表面はカリカリサクサクで、中はほわっとほろほろのオールドファッションは、まさに「ほっぺたがおちる」という表現が適切。生地には豊かな風味があり、繊細さも持ち合わせています。通常のドーナツも食感がよく、グレーズなども丁寧に作られていて、食材の組み合わせなどクリエイティビティをビシビシ感じます。

ドーナツに「ベーコンエッグ」300円、「フライドポテト」200円などがトッピング可能 出典:Hamacho☆★さん

10. バル バル

えもやん★スイーツハンター 出典:バル バルさん

<店舗情報>◆Pretty Good住所 : 東京都台東区柳橋2-20-13 HOTEL OUROUR 1FTEL : 03-5829-6470

溝呂木さん

「大人のやみつきドーナツ」というキャッチコピーを掲げており、大人の心がワクワクと弾むような芸術性の高いドーナツがそろうお店です。ベースとなるのは、穴が空いていないイーストドーナツで、ふわ〜っとしっとりとして、なめらかな口どけが特徴です。季節のフルーツや洋酒など食材の使い方も見事で、味の奥深さに驚かされます。上品で美しいデザイン、発酵バターを使用した風味豊かで上質なドーナツは唯一無二の味わいです。

穴が空いてないドーナツ 出典:えもやん★スイーツハンターさん

<店舗情報>◆バル バル住所 : 東京都世田谷区桜3-2-18 第7太陽ハイツ 2FTEL : 03-5477-1072

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:溝呂木一美、食べログマガジン編集部

The post ドーナツ探求家が厳選! 東京で行きたい最新ドーナツ店アドレス10選 first appeared on 食べログマガジン.