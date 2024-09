歌手の氷川きよし(46)が5日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

今月4日と5日に大阪・フェスティバルホールでのコンサートのため、大阪に滞在中の氷川は「Good morning everyone! I'll do my best today too.(=みんなおはよう!今日も頑張ります)」とコメント。Tシャツ姿でこちらに笑顔を見せるオフショットを公開した。

またストーリーズでは「スーパー玉出にいきました」と、ド派手な外観や1円セールで知られる大阪の激安スーパー玉出を訪れたことを報告。店頭の観葉植物などを手に取った後、「じゃあ早速、楽しみの一つ」と店内に入る様子を動画で公開した。

この投稿にSNSでは「どこの玉出よwマニアすぎる」「氷川きよしが玉出に行ってもばれないのか?」などの声の他、「ピカピカお肌が超キレイ」「わ、お肌つるピカ。なんて綺麗な。表情もいいなあ」などのコメントが寄せられた。