2重窓構造を実現！アール「冷気ガードシート 腰高窓用」

アール「冷気ガードシート 腰高窓用」

品名/品番 :窓まるごと冷気ガードシート 腰高窓用

H-177 ラインレース/H-178 サークルレース

サイズ/数量:約185cm×125cm・1枚入り

材質 :ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、PET、アクリル系粘着剤

価格:本体2,400円(税込)

アールは、快適な室内環境をサポートする新商品「冷気ガードシート 腰高窓用」を2024年9月10日に発売。

本製品は、腰高窓に最適なサイズ(幅185×高さ125cm)で、デザインは「ラインレース」と「サークルレース」の2種類から選べます。

「冷気ガードシート 腰高窓用」は、窓枠に貼るだけで簡単に2重窓構造を実現。

窓のサイズに合わせてハサミでカット可能なため、窓にピッタリサイズで取り付けできます。

また、開閉できるファスナーが付いているため、窓の開閉、鍵の操作がスムーズです。

複層ガラスにも対応しており、夏は屋外からの熱をカットし冬は冷気の侵入を防ぐことができるので、冷暖房効率がアップし省エネ・節電にも貢献。

保温効果が通常の1.18倍に向上するため、さらに結露の発生を抑える効果もあります。

冬の寒さや夏の暑さを軽減し、1年を通じて快適な住環境を提供。

冷気ガードシート 腰高窓用」の主な特長

■インテリアに合わせて選べる2柄展開

お部屋のイメージに合わせて、ラインレースとサークルレースの選べる2柄展開。

■まるで二重窓構造

窓枠に貼るだけで簡単に2重窓構造を実現。夏は屋外からの熱をカットし、冬は冷気の侵入を防ぎます。

■開閉できるファスナー付き

センター部分に開閉できるファスナーが付いているため、窓の開閉、鍵の操作がスムーズです。

■複層ガラスにも対応

窓ガラスの種類にかかわらず、窓枠に貼って取り付けできます。

■結露の発生を抑制

サッシ部分の結露の発生を抑制します。

■ハサミでカットOK

窓のサイズに合わせて、ハサミで簡単にカットして使用可能。

