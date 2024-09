アールは、寒い冬の冷気から室内を守る新たな断熱アイテム「ワクピタテープ」を2024年9月10日から全国のホームセンター・通販等にて発売します。

アール「ワクピタテープ」

アールは、寒い冬の冷気から室内を守る新たな断熱アイテム「ワクピタテープ」を2024年9月10日から全国のホームセンター・通販等にて発売!

品番:「4cm幅H-2401・2402・2403」/「6cm幅H-2404・2405・2405」

価格:本体 各600円(税込)

【「ワクピタテープ」について】

本製品は、窓のサッシに貼ることで、より快適な室内環境を実現します。

窓ガラスの断熱材はすでに多くの選択肢が存在しますが、実は窓枠部分、特にアルミサッシは非常に熱を伝えやすい素材です。

そのため、いくらガラス面を断熱しても、サッシ部分から冷気が侵入してしまいがちです。

そんなときに「ワクピタテープ」。アルミサッシに簡単に貼るだけで、冷気の侵入を効果的に防ぎます。

「ワクピタテープ」は、断熱効果だけでなく、簡単に取り付けられる手軽さも!

【「ワクピタテープ」の主な特長】

■サッシに合わせて選べる2サイズ

窓サッシの幅に合わせて、4cmと6cmの2サイズ。

■窓に合わせて選べる3色展開

窓サッシの色やインテリアに合わせて、ホワイト、グレー、ブラウンの3色展開です。

■冬の断熱も、夏の暑さ対策も、冷暖房の効果アップ

冬のサッシ枠の表面温度の低下を緩和するだけではなく、夏の温度上昇緩和にも効果的です。

■結露の発生を抑制

サッシ部分の結露の発生を抑制します。

■サッシ枠に沿って貼るだけ

粘着テープ仕様なので、はく離紙をはがしてサッシ枠に貼るだけで使用できます。

■ハサミでカットOK

サッシのサイズに合わせて、ハサミで簡単にカットして使用できます。

【製品概要】

品名/品番 :ワクピタテープ

…H-2401ホワイト、H-2402グレー、H-2403ブラウン

ワクピタテープ広幅

…H-2404ホワイト、H-2405グレー、H-2406ブラウン

サイズ/数量:4cm幅…約4cm×720cm・1巻入り、6cm幅…約6cm×400cm・1巻入り

材質 :本体…発泡ポリエチレン・PET、粘着剤…アクリル系粘着剤

使用イメージ 4cm幅グレー

使用イメージ 4cm幅ブラウン

<ワクピタテープ広幅>

使用イメージ 6cm幅ホワイト

使用イメージ 6cm幅グレー

使用イメージ 6cm幅ブラウン

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 貼るだけで冷気の侵入を防ぐ断熱アイテム!アール「ワクピタテープ」 appeared first on Dtimes.