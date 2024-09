夜は境内をライトアップ！「くろ谷 金戒光明寺」秋の特別拝観

「くろ谷 金戒光明寺」は、秋の特別拝観を日中拝観・夜間拝観共に2024年11月15日(金)〜12月8日(日)開催します。

「くろ谷 金戒光明寺」秋の特別拝観

「くろ谷 金戒光明寺」は、秋の特別拝観を日中拝観・夜間拝観共に2024年11月15日(金)〜12月8日(日)開催!

■金戒光明寺について

「くろ谷さん」の名で親しまれる浄土宗大本山。

法然上人が初めて草庵を結んだ地で、念仏発祥の地といわれています。

幕末には京都守護職を務めた会津藩主・松平容保(まつだいらかたもり)公が本陣を構えた寺院で、新選組誕生の地としても知られています。

特別拝観中に大方丈では「謁見の間」「虎の間」「松の間」の拝観と紅葉が美しい回廊式庭園「紫雲の庭」が散策できます。御影堂では、伝運慶作の文殊菩薩像や吉備観音像(重文)も拝観できます。

本年は浄土宗開宗・金戒光明寺開創850年の記念すべき年です。

■浄土宗開宗・金戒光明寺開創 850年記念展示

浄土宗開宗・金戒光明寺開創 850年記念展示を予定。

また、3年ぶりの公開となる伊藤若冲筆「群鶏図押絵貼屏風(ぐんけいずおしえばりびょうぶ)」も公開予定。

■寺院概要

名称 : 浄土宗大本山 くろ谷 金戒光明寺

所在地 : 〒606-8331 京都府京都市左京区黒谷町121

アクセス: JR京都駅から 市バス5系統「東天王町」下車 徒歩10分

市バス 「岡崎道」下車(32・203・204系統)徒歩10分

地下鉄東西線「蹴上」駅から 徒歩30分

自家用車 山門下コインパーキング(73台分・有料)

※タクシーは境内まで上がれます。

※大型バスの駐車場はございません。

■日中特別拝観概要・見どころ

通常非公開の大方丈と紅葉に彩られた回遊式庭園「紫雲の庭」、山門を公開。

大方丈では、襖を開閉すると虎の頭数が変わる「虎の間」などが観覧出来ます。

山門では、天気の良い日には大阪のあべのハルカスまで見渡せる楼上からの眺望は絶景です。

さらに、昨年に引き続きガイド付きの幕末・会津藩・新選組ウォーキングツアーを開催。近藤勇・土方歳三が足を踏み入れた謁見の間に入場できるのは、このツアーの醍醐味です。

御影堂・大方丈(謁見の間へ入場)・庭園・山門・会津墓地をガイドによる詳しい説明を聞きながら、じっくりと秋の金戒光明寺を堪能出来ます。

日中特設ページ : https://www.kurodani.jp/sp_daytime/

拝観期間 : 2024(令和6)年11月15日(金)〜12月8日(日)

拝観時間 : 10:00〜16:30(最終入場 16:00)/

予約不要 受付は境内の御影堂前にて行います

拝観箇所 : 御影堂(みえいどう)・大方丈(おおほうじょう)・庭園

及び山門の2か所

拝観所要時間目安: 御影堂・大方丈・庭園 約60分/

御影堂・大方丈・庭園と山門 約90分

納経所・売店 : 9:00〜16:00(予定) 帳面・書置きともにあり

【日中拝観料】

<2ケ所共通券>

●個人・団体共

大人 :1,600円

小学生:800円

<御影堂・大方丈・庭園>

●個人

大人 :1,000円

小学生:500円

●団体15名以上

大人 :900円

小学生:450円

<山門>

●個人

大人 :1,000円

小学生:500円

●団体15名以上

大人 :900円

小学生:450円

■夜間特別拝観概要・見どころ

京都を一望できる高台に位置し、「秋は夕暮れ」の名所としても知られる金戒光明寺。

特に秋の日没直前は、京都の町や山々が赤く染まった幻想的な光景を楽しめます。

また夕刻から、御影堂や山門・鐘楼や参道など境内をライトアップいたします。

紅葉が美しいライトアップされた「紫雲の庭」の水面に映る逆さ紅葉は必見です。

日中とはまた違うお庭を楽しめます。

重要文化財「吉備観音」像や「文殊菩薩」像が安置されている御影堂では、毎夜3回邦楽の生演奏を開催。

お箏や篠笛など、日本古来の音色を楽しめます。

通常よりも30分早く入場できる「プレミアム拝観プラン」を、今年も期間中の金土日に開催予定(ホームページより事前予約が必要)。

御用達職人もしくは庭園コンシェルジュ(植彌加藤造園)の案内で御影堂から庭園まで、ゆったりと贅沢に夜の金戒光明寺を拝観することができます。

夜間拝観特設ページ: https://www.kurodani.jp/lightup/

拝観期間 : 2024(令和6)年11月15日(金)〜12月8日(日)

拝観時間 : 17:30〜20:30(最終入場 20:00)

予約不要 受付は御影堂内にて行います。

拝観箇所 : 御影堂・大方丈・庭園

御朱印 : 書置きのみ御影堂内受付にて授与いたします

【夜間拝観料】

<御影堂・大方丈・紫雲の庭>

●個人

大人 :1,000円

小学生:500円

●団体15名以上

大人 :900円

小学生:450円

<プレミアム拝観(要予約)>

●個人

大人 :2,000円

小学生:1,500円

通常より30分早い17:00〜入場し、御用達職人もしくは庭園コンシェルジュ(植彌加藤造園)のご案内付で、大方丈や庭園の説明を行います。

開催日 : 金土日開催予定

拝観時間 : 17:00〜(受付開始16:30〜)

30分ご案内後自由拝観となります

定員 : 30名

毎夜、邦楽のコンサートを開催いたします。

お箏や篠笛などのコンサートを1日3回開催。

夜の邦楽の音色はお寺とマッチし特別な時間を楽しめます。

通常拝観料のみで観覧可能。

演奏時間:17:45〜 18:30〜 19:30〜 各20分

