¡ÚÀîºê¶¥ÇÏ¡¦¸ÍÄÍµÇ°¡Ê£´Æü¡Ë¡Û¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì£¶ÇÏ¿Èº¹³Ú¾¡¡¡¹üÀÞÌÀ¤±²¿¤Î
¡¡Âè£µ£³²ó¸ÍÄÍµÇ°¡¦£Ó£±¤Ï£´Æü¡¢Àîºê¶¥ÇÏ¾ì¤Ç½©¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹£³ºÐÇÏ£±£³Æ¬¡Ê¥¯¥é¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ï½ÐÁö¼è¾Ã¡Ë¤¬£²£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁè¤Ã¤¿¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿µþÉÍÇÖÇÏ¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì¡ÊºûÀîÍã¡Ë¤¬£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¥Õ¥í¥¤¥ó¥Õ¥©¥Ã¥µ¥ë¤Ë£¶ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¡£Éü³è£Ö¤òµó¤²¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦£Ê£ð£î£±¡Ê£±£°·î£²Æü¡¢Âç°æ¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢µþÉÍÇÖÇÏ¤Î¼ÂÎÏ¤À¡ª¤³¤³¤¬¹üÀÞÌÀ¤±½éÀï¤Î¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì¡£¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î£²ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤¹¤ë²æËý¤ÎÆ»Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ë¿ÉÊú¤â£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï£¶ÇÏ¿Èº¹¤Ç£Ö¡£ÇÏÂÎ½Å£²£³¥¥íÁý¤â²¿¤Î¤½¤Î¡¢¤±¤¬¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÀ²¤é¤¹°µ¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºûÀîÍã¤Ï¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÊÖ¤·ÇÏ¤Ç¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢ÇÏÎÏ¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢°¦ÇÏ¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤¿¡£¹Ó»³¾¡Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤Ï¼¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤Ä¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡Áö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÎÏ¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£³´§ºÇ½ªÀïÀ©ÇÆ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¢¡¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì¡¡Éã¥¨¥Ô¥«¥ê¥¹¡¢Êì¥ê¥ó¥¬¥¹¥¦¡¼¥Î¡ÊÉã¥µ¥¦¥¹¥ô¥£¥°¥é¥¹¡Ë¡£¾®ÎÓ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£³ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»¿·´§Ä®¡¦¾¾±ºËÒ¾ì¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£¹Àï£µ¾¡¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£¹£±£¹£µËü±ß¡£¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¤Ï³ùÁÒµÇ°¡¦£Ó£²¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¡¢µþÉÍÇÖ¡¦£Ê£ð£î£²¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¡£ÇÏ¼ç¤Ï¡Ê³ô¡Ë¥é¡¦¥á¡¼¥ë¡£