Microsoftが2024年9月16日8時(日本時間9月17日0時)から、MicrosoftのCopilot製品に焦点を当てた「Microsoft 365 Copilot:Wave 2」をLinkedIn上で開催することを発表しました。Microsoftはこのイベントで「Copilotのイノベーションの次のフェーズ」について発表するとのことです。Microsoft 365 Copilot: Wave 2 | LinkedIn

Microsoft 365 Copilot:Wave 2にはサティア・ナデラCEOとバイスプレジデントのジャレド・スパタロ氏が登壇します。Microsoftはかねてより、Copilotをリブランディングしようとしていることが報じられており、このイベントの中で「Microsoft Copilot for Microsoft 365」の名称を「Microsoft 365 Copilot」に、「WordのCopilot」を「WordのMicrosoft 365 Copilot」に改称する可能性が指摘されています。Microsoft 365 Copilot:Wave 2ではブランド名の変更にとどまらず、Copilotの新機能も多数発表される見込みです。Microsoftが公開している新機能ロードマップ「Microsoft 365 roadmap」には、「Microsoft 365用のCopilotとのチャットでの画像生成機能のサポート」などが記載されています。