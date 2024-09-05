¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤¬¤Ê¤¼¡©¡¡1¤«·î¤ËµÚ¤Ö100¿Íµ¬ÌÏ¤Î³¤³°½ÐÄ¥¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡Ö·î³Û2980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²ñ°÷¿ô¤òÁý¤ä¤·¥¸¥à¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡¢RIZAP¤¬Å¸³«¤¹¤ë½é¿´¼Ô¸þ¤±¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¡£¤½¤Î²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡ÖchocoZAP¡×¤¬¡È°Û¼¡¸µ¤ÎÄã²Á³Ê¡É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«ËÜ»Ô¤Æ゙¸«¤Ä¤±¤¿±¿Æ°´ï¶ñ¤ä¹¹ð¤òÎ®¤»¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É
¡ÖchocoZAP¡×¤Ïº£Ç¯5·îº¢¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê³¤³°½ÐÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Ìó100Ì¾¤ò6¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3Çñ4Æü¤â¤·¤¯¤Ï4Çñ5Æü¤Ç½ÐÄ¥¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ÏÌó1¤«·î¤ËµÚ¤ó¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸«ËÜ»Ô¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î´ü´Ö¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¥¸Í·ò»á¤âÃæ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¡ÖchocoZAP¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼100¿Í¤â¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê³¤³°½ÐÄ¥¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼¿ÎÈþ»á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤«¤ëÈñÍÑ°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢Âç¼ê100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÇÝ¤Ã¤¿¡£2017Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤é¡ÖchocoZAP¡×»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×´ë¶È¤Î·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢Ä´Ã£¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»Å»ö¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢Ç¯½é¤ËÀ¥¸Í¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö100¿Íµ¬ÌÏ¤Ç³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºòÇ¯½©¤Ë¾¯¿Í¿ô¤ÇÃæ¹ñ¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ÒÄ¹¤ÏÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤¦³¤³°½ÐÄ¥¤ÏÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂçÀª¤Ç¸«ËÜ»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡ØchocoZAP¡Ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼ÒÎò¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Á´Éô½ð¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½ÐÄ¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Ãæ¹ñ½ÐÄ¥¡£¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Î¤¿¤áÌÚÂ¼»á¤¬³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï°ìÉôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à30¸ÄÊ¬°Ê¾å¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ËÜ»Ô¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ´°÷¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Ë´®Ç½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÂÚºßÃæ¤Ï¸«ËÜ»Ô¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÌòÎ©¤Ä¡É¤â¤·¤¯¤Ï¡È¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡É¥¢¥¤¥Æ¥à3ÉÊ°Ê¾å¤ò1¿Í6Ê¬¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤¿ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢½ÐÄ¥¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¡¢23ºÐ¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¤À¡£
¡ÖËÉ²»¤ÎÌäÂê¤Ç³Ú´ï±éÁÕ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤â¥Ô¥¢¥Î¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¡ØÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÍÑ¤ÎËÉ²»ÀßÈ÷¤Ï¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢Â¨¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¾ì¤ÇÌÚÂ¼»á¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖchocoZAP¡×»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤¬¤¢¤ë¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼²ñ°÷¡ÊÎÁ¶â³ä°ú¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò°ìÉôÃ´Åö¤¹¤ë²ñ°÷¤Î¤³¤È¡Ë¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢À¶ÁÝºî¶È¤Ê¤É¤Î¤È¤¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º³ºÙ¤ÊÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Å¹ÊÞ¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»È¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¤Ð¤«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤äÉÛ¶Ò¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¸ü¤ß¤Ï¤É¤¦¤À¡¢Âç¤¤µ¤Ï¤É¤¦¤À¡¢²Ù»Ñ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÎÉ¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ê¤É¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¡È´´¡É¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤È¤¤¤Ã¤¿È÷ÉÊ¤Ï¡È»ÞÍÕ¡É¤ÎÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ÞÍÕ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´´¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤Þ¤ï¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë1±ß¤Ç¤â°Â¤¤ÉÊ¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤ËÄ¾¡¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£²á¹ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¾®¤µ¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼êÂ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î³¤³°½ÐÄ¥¤Ç»È¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×½Ð¿È¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê³¤³°½ÐÄ¥¡£¡Ö1±ß¤Ç¤â°Â¤¤ÉÊ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡È°Û¼¡¸µ¤ÎÄã²Á³Ê¡É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë