　フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催する2024年バロンドールの候補者30名が4日に発表された。

　2023-24シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を制したレアル・マドリー、プレミアリーグ4連覇を果たしたマンチェスター・シティ、シティと激しい優勝争いを演じて2位だったアーセナルから多くの選手が選ばれた中、昨季にバルセロナでブレイクを果たし、スペイン代表として今夏のEURO2024制覇に貢献した17歳FWラミネ・ヤマルも名を連ねている。

　その一方で、昨年に史上最多8度目の受賞を果たしたインテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、そのメッシに次ぐ5度の受賞を誇るアルナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは選外。2人がそろって不在となるのは2003年以来となる。

　また、女子ではマンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)MF長谷川唯が2年連続のノミネートとなった。

　各賞の受賞者は10月28日にパリで行われる授賞式で発表される。

以下、バロンドールの男子候補者30名

ジュード・ベリンガム(R・マドリー/イングランド)

ハカン・チャルハノール(インテル/トルコ)

ダニエル・カルバハル(R・マドリー/スペイン)

ルベン・ディアス(マンチェスター・C/ポルトガル)

アルテム・ドフビク(ジローナ→ローマ/ウクライナ)

フィル・フォーデン(マンチェスター・C/イングランド)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン/スペイン)

アーリング・ハーランド(マンチェスター・C/ノルウェー)

マッツ・フンメルス(ドルトムント→ローマ/ドイツ)

ハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)

トニ・クロース(R・マドリー→引退/ドイツ)

アデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア)

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)

ラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン)

キリアン・ムバッペ(パリSG→R・マドリー/フランス)

マルティン・ウーデゴーア(アーセナル/ノルウェー)

ダニ・オルモ(ライプツィヒ→バルセロナ/スペイン)

コール・パーマー(チェルシー/イングランド)

デクラン・ライス(アーセナル/イングランド)

ロドリ(マンチェスター・C/スペイン)

アントニオ・リュディガー(R・マドリー/ドイツ)

ブカヨ・サカ(アーセナル/イングランド)

ウィリアン・サリバ(アーセナル/フランス)

フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/ウルグアイ)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー/ブラジル)

ビティーニャ(パリSG/ポルトガル)

ニコラス・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ/スペイン)

フロリアン・ビルツ(レバークーゼン/ドイツ)

グラニト・ジャカ(レバークーゼン/スイス)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ/スペイン)