2大スターが21年ぶり不在…バロンドールの候補者30名発表! 女子では長谷川唯がノミネート
フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催する2024年バロンドールの候補者30名が4日に発表された。
2023-24シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を制したレアル・マドリー、プレミアリーグ4連覇を果たしたマンチェスター・シティ、シティと激しい優勝争いを演じて2位だったアーセナルから多くの選手が選ばれた中、昨季にバルセロナでブレイクを果たし、スペイン代表として今夏のEURO2024制覇に貢献した17歳FWラミネ・ヤマルも名を連ねている。
その一方で、昨年に史上最多8度目の受賞を果たしたインテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、そのメッシに次ぐ5度の受賞を誇るアルナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは選外。2人がそろって不在となるのは2003年以来となる。
また、女子ではマンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)MF長谷川唯が2年連続のノミネートとなった。
各賞の受賞者は10月28日にパリで行われる授賞式で発表される。
以下、バロンドールの男子候補者30名
ジュード・ベリンガム(R・マドリー/イングランド)
ハカン・チャルハノール(インテル/トルコ)
ダニエル・カルバハル(R・マドリー/スペイン)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C/ポルトガル)
アルテム・ドフビク(ジローナ→ローマ/ウクライナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C/イングランド)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン/スペイン)
アーリング・ハーランド(マンチェスター・C/ノルウェー)
マッツ・フンメルス(ドルトムント→ローマ/ドイツ)
ハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)
トニ・クロース(R・マドリー→引退/ドイツ)
アデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア)
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)
ラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン)
キリアン・ムバッペ(パリSG→R・マドリー/フランス)
マルティン・ウーデゴーア(アーセナル/ノルウェー)
ダニ・オルモ(ライプツィヒ→バルセロナ/スペイン)
コール・パーマー(チェルシー/イングランド)
デクラン・ライス(アーセナル/イングランド)
ロドリ(マンチェスター・C/スペイン)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー/ドイツ)
ブカヨ・サカ(アーセナル/イングランド)
ウィリアン・サリバ(アーセナル/フランス)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/ウルグアイ)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー/ブラジル)
ビティーニャ(パリSG/ポルトガル)
ニコラス・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ/スペイン)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン/ドイツ)
グラニト・ジャカ(レバークーゼン/スイス)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
2023-24シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を制したレアル・マドリー、プレミアリーグ4連覇を果たしたマンチェスター・シティ、シティと激しい優勝争いを演じて2位だったアーセナルから多くの選手が選ばれた中、昨季にバルセロナでブレイクを果たし、スペイン代表として今夏のEURO2024制覇に貢献した17歳FWラミネ・ヤマルも名を連ねている。
また、女子ではマンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)MF長谷川唯が2年連続のノミネートとなった。
各賞の受賞者は10月28日にパリで行われる授賞式で発表される。
以下、バロンドールの男子候補者30名
ジュード・ベリンガム(R・マドリー/イングランド)
ハカン・チャルハノール(インテル/トルコ)
ダニエル・カルバハル(R・マドリー/スペイン)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C/ポルトガル)
アルテム・ドフビク(ジローナ→ローマ/ウクライナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C/イングランド)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン/スペイン)
アーリング・ハーランド(マンチェスター・C/ノルウェー)
マッツ・フンメルス(ドルトムント→ローマ/ドイツ)
ハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)
トニ・クロース(R・マドリー→引退/ドイツ)
アデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア)
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)
ラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン)
キリアン・ムバッペ(パリSG→R・マドリー/フランス)
マルティン・ウーデゴーア(アーセナル/ノルウェー)
ダニ・オルモ(ライプツィヒ→バルセロナ/スペイン)
コール・パーマー(チェルシー/イングランド)
デクラン・ライス(アーセナル/イングランド)
ロドリ(マンチェスター・C/スペイン)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー/ドイツ)
ブカヨ・サカ(アーセナル/イングランド)
ウィリアン・サリバ(アーセナル/フランス)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/ウルグアイ)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー/ブラジル)
ビティーニャ(パリSG/ポルトガル)
ニコラス・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ/スペイン)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン/ドイツ)
グラニト・ジャカ(レバークーゼン/スイス)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ/スペイン)