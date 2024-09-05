°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÄËë¤â¡Ä¥ê¥è¥ó¤¬¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¹½ÁÛ³°¤ÎMF¥ô¥§¥ì¥È¥¥¤ò³ÍÆÀ¡ª
¥ê¥è¥ó¤Ï4Æü¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥ô¥§¥ì¥È¥¥(31)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï400Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó6²¯3000Ëü±ß)¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹300Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó4²¯7000Ëü±ß)¤È¤Ê¤ê¡¢25¡ó¤Î¥»¥ë¥ª¥ó¾ò¹à¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥§¥ì¥È¥¥¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÃæÈ×¤Î¥À¥¤¥Ê¥â¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»94»î¹ç10¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÉý¤Ê¥¹¥«¥Ã¥Éºþ¿·¤òÃÇ¹Ô¡£¹½ÁÛ³°¤ÎÎ©¾ì¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ô¥§¥ì¥È¥¥¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤âÃæ¡¹¼è°ú¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÄËë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤È¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¤ò´É³í¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°µ¡¹½(LFP)¤Ç¤Ï¡Ö³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏºÇ½é¤ÎËÜÅÐÏ¿´ü´Ö(²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì)¤ÎºÇ½ªÆü¤ÎÍâÆü¤«¤éÄÉ²ÃÅÐÏ¿´ü´Ö(Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì)¤Î½éÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò²ÃÆþ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬Â§¤¬Â¸ºß¡£ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê1Ì¾¤ÎÊä¶¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï400Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó6²¯3000Ëü±ß)¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹300Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó4²¯7000Ëü±ß)¤È¤Ê¤ê¡¢25¡ó¤Î¥»¥ë¥ª¥ó¾ò¹à¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥§¥ì¥È¥¥¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÃæÈ×¤Î¥À¥¤¥Ê¥â¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»94»î¹ç10¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÄËë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤È¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¤ò´É³í¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°µ¡¹½(LFP)¤Ç¤Ï¡Ö³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏºÇ½é¤ÎËÜÅÐÏ¿´ü´Ö(²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì)¤ÎºÇ½ªÆü¤ÎÍâÆü¤«¤éÄÉ²ÃÅÐÏ¿´ü´Ö(Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì)¤Î½éÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò²ÃÆþ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬Â§¤¬Â¸ºß¡£ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê1Ì¾¤ÎÊä¶¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£