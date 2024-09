ウェスティンホテル東京が、2024年のクリスマスシーズンに向けて、クリスマスケーキの予約をスタート。

さらに、クリスマスの伝統的な焼き菓子やブレッド、ローストチキンなども用意されます!

ウェスティンホテル東京「Westin Christmas 2024 “Winter Celebration”」クリスマスケーキ コレクション&クリスマス テイクアウトグルメ

予約受付:2024年10月1日(火)〜12月10日(火) ※最終日は18:00まで

お渡し期間:2024年12月18日(水)〜12月25日(水) 11:00〜21:00

お渡し場所:

2024年12月18日(水)〜22日(日) 1階「ペストリー・バイ・ウェスティンホテル東京」

2024年12月23日(月)〜25日(水) 地下1階 宴会場

問い合わせ先:ウェスティンホテル東京レストラン予約(03-5423-7865)10:00〜20:00

※パンデピスとクリスマス限定クッキー缶を除く全商品はオンライン予約・事前決済にて販売

ウェスティンホテル東京が、2024年のホリデーシーズン「Westin Christmas “Winter Celebration” - Holiday Season 2024」のクリスマスケーキを2024年10月1日より予約開始。

2024年10月に開業30周年を迎えるウェスティンホテル東京にとって、節目となるホリデーシーズンは「Winter Celebration」をテーマに、さまざまなメニューが取りそろえられています!

クリスマスシーンに華やぎを添えるクリスマスケーキは、4種類のコレクションを展開。

バラエティ豊かなクリスマスケーキはもちろん、クリスマスの伝統的な焼き菓子やブレッド、丁寧に焼いたローストチキンなどホリデーシーズンを贅沢に彩るメニューがそろっています。

スペシャルケーキ コレクション

「スペシャルケーキ コレクション」には、華やかなパーティーにもふさわしい、お祝いの気持ちを込めた数量限定のクリスマスケーキをラインナップ。

特に人気の高かった「フレジェ」と「2段サンタショートケーキ」に、クリスマスプレゼントに見立てた2種類の新しいボックスケーキが登場します☆

パーティーにもふさわしい、華やぎある特別なクリスマスケーキは、それぞれ数量限定での提供です。

フレジェ

価格:18,000円(税込)

サイズ:長さ26cm × 高さ約8cm ※アルコール不使用

数量:限定20台

苺の赤とピスタチオの緑が演出するクリスマスカラーと、贅沢に使った苺が人気の「フレジェ」

ダイナミックなサイズで用意したクリスマスケーキとして「スペシャルケーキ コレクション」に登場です!

ローストピスタチオとフレッシュなバターでつくったピスタチオクリームは、濃厚な味わいが特徴。

ピスタチオクリームとともに、贅沢に使った苺の、甘酸っぱく瑞々しい美味しさを存分に楽しめる、クリスマスカラーが華やかな一品です。

2段サンタショートケーキ

価格:28,000円(税込)

サイズ:直径21cm×高さ20cm(飾りを含む)※アルコール不使用

数量:限定20台

愛らしいサンタクロースたちがクリスマスを盛り上げる、ダイナミックなサイズの「2段サンタショートケーキ」

ストロベリーシロップを塗ったスポンジに、ジャージークリームと大粒の苺をサンドした人気No.1のストロベリーショートケーキを2段重ねにしています。

大勢のサンタクロースやトナカイを飾って仕上げた、歓声が聞こえてきそうな華やさ。

また、ケージフリーの卵を使用したスポンジと、ジャージークリームにより、特別感のあるケーキになっています。

ダブルフロマージュ

価格:8,200円(税込)

数量:限定80台

サイズ:長さ24cm × 高さ約8cm ※アルコール不使用

「スペシャルケーキ コレクション」には、「ダブルフロマージュ」をクリスマスプレゼントに見立てた、華やかな新作ケーキも登場。

ベイクドスフレチーズケーキとレアチーズケーキの2層の間に入った、アプリコットジャムの甘酸っぱさがアクセントです。

長方形のクリスマスプレゼントボックスのような見た目で、クリスマスのお祝いのにふさわしいケーキに仕上げられています!

マロンショート

価格:8,200円(税込)

サイズ:長さ24cm × 高さ約8cm ※アルコール使用

数量:限定80台

「スペシャルケーキ コレクション」にはもう1つの新作ケーキとして、ラム酒香るチョコレートスポンジとマロンクリームを重ね合わせた「マロンショート」もラインナップ。

砕いた栗とアーモンドの食感が豊かに味わえるケーキは、モンブラン好きにはたまらない味わいです。

チョコレートの板がシックな雰囲気の、クリスマスのプレゼントボックスをイメージして仕立てています。

タイムレス コレクション

「タイムレス コレクション」は、王道かつ、一番人気を誇るケーキばかり。

これまで最も人気の高かったクリスマスケーキをシェフがセレクトしています!

ラズベリーザッハ

価格:6,500円(税込)

サイズ:直径15cm ※アルコール使用

「タイムレス コレクション」には、ダークチョコレートが濃厚なザッハトルテのクリスマスケーキ「ラズベリーザッハ」が登場。

ブランデー香るチョコレート生地に合わせたラズベリージャム、とガナッシュの甘酸っぱさを楽しめます。

チョコレートケーキ好きから抜群の人気を誇る一品です!

ストロベリーショートケーキ

価格:6,500円(税込)

サイズ:直径15cm ※アルコール不使用

人気の王道クリスマスケーキからセレクトした「タイムレス コレクション」には「ストロベリーショートケーキ」も。

毎年クリスマスに登場する人気のクリスマスケーキは、イチゴピューレ入りのクリームをサンドし、生クリームで仕上げた上品な味わいのケーキです。

パリブレスト

価格:6,500円(税込)

サイズ:直径15cm ※アルコール不使用

濃厚なヘーゼルナッツのプラリネクリームとアーモンド香るカスタードクリームを使った「パリブレスト」は、クリスマスリースをイメージさせるケーキ。

ミニエクレアをリング型のシュー生地でサンドし、たっぷりのアーモンドとヘーゼルナッツ、カカオニブの食感がアクセントになっています。

それぞれの素材が奏でる、濃厚な味わいのハーモニーが人気です!

クリスマスベイクドグッズ コレクション

クリスマス前後もホリデーシーズンの喜びを楽しんでもらいたい想いが込められた「クリスマスベイクドグッズ コレクション」

ウェスティンホテル東京のペストリーシェフがオリジナルレシピで焼き上げる「マーブルスパイスクグロフ」「シュトーレン」「リンツァーシュニッテン」と、3種類の焼き菓子を厳選しています。

マーブルスパイスクグロフ

価格:3,200円(税込)

サイズ:直径15cm ※アルコール使用

オーストリアのクリスマスに欠かせないクグロフは「マーブルスパイスクグロフ」として登場。

クリスマスらしくシナモンやオールスパイス、ナツメグなどをきかせた生地に、チョコレートの生地を合わせたマーブル状に仕上げています。

甘いバターの風味に、スパイスとラム酒が豊かに香る、クリスマスらしい焼き菓子です。

リンツァーシュニッテン

価格:3,800円(税込)

サイズ:30cm×5cm ※アルコール不使用

「クリスマスベイクドグッズ コレクション」には、ドイツやオーストリアの伝統菓子「リンツァーシュニッテン」も登場。

オールスパイスやシナモンをふんだんに効かせ、バターを贅沢に使ったリッチな生地と甘酸っぱいラズベリーのコントラストが楽しめる焼き菓子です。

トップにはアーモンドスライスを乗せ、アクセントにしています!

シュトーレン

価格:3,600円(税込)

サイズ:15cm×9cm ※アルコール使用

数量:限定100台

クリスマスを迎える贅沢な時間を楽しめる、ドイツの伝統的なクリスマス菓子「シュトーレン」

ウェスティンホテル東京自慢の「シュトーレン」は、手間暇をかけて作り上げるスイーツです。

ラム酒に長時間漬け込んだドライフルーツとナッツ、上質なパートダマンドを生地にまぜこみ、薄い生地で丁寧に包んで焼き上げるこだわりぶり。

仕上げにはすましバターに漬け込み、甘いバターの香りが立ち昇ります!

クリスマスブレッド コレクション

ヨーロッパの伝統的なクリスマスブレッドが登場する、「クリスマス ブレッドコレクション」

ウェスティンホテル東京のベーカリーシェフが「パネトーネ」「パンドーロ」「パンデピス(店頭販売限定商品)」の3種類を、オリジナルレシピで焼き上げます。

パネトーネ

価格:3,000円(税込) ※アルコール使用

「パネトーネ」は、イタリアのミラノで発祥した伝統的なクリスマスブレッド。

卵や砂糖、バターを使った生地にレーズンをはじめとするドライフルーツを練りこみ、ふわふわの食感に仕上げられています。

パンドーロ

価格:2,800円(税込) ※アルコール使用

「パンドーロ」は、イタリアのヴェローナのクリスマスブレッド。

イタリア語で”黄金色のパン”(Pan de oro)の名の通り、卵黄とバターをふんだんに使った焼き菓子です。

生地に練りこんだマロングラッセの甘さと、バニラが香る粉砂糖で風味豊かに仕上げられています!

パンデピス

価格:3,500円(税込) ※アルコール使用

※予約販売なし 店頭販売のみの予定

店頭販売のみで用意する「パンデピス」は、“スパイスのパン”という意味を持つ、蜂蜜とスパイスの香り豊かなフランスの伝統菓子。

シナモンやカルダモンなどのスパイスの香りに、しっとりとした食感とトッピングしたドライフルーツを楽しめます☆

クリスマステイクアウトグルメ

ケーキや焼き菓子、ブレッドのほか、ウェスティンホテル東京ではクリスマスならではのテイクアウトグルメも展開。

シェフが心を込めて用意する料理は、特別な聖夜を演出してくれます。

ローストチキン&グレイビー、2種のマスタード

数量:限定40個

価格:15,000円(税込)

ホテルメイドの本格的なローストチキンを、自宅でも手軽に楽しめるローストチキンとソースのセット。

ストレスフリーの環境で、のびのびと健康的に育った千葉県産の平飼い「錦爽とり」が、ホテル内で丁寧に時間をかけて焼き上げられています。

身の引き締まった味わい深いチキンによくあう、特製のグレービーソースと2種類のマスタードを添えての提供です!

ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」クリスマス限定 アソートクッキー缶

期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

時間:10:00〜20:00

料金:各5,000円(税・サービス料込)

販売場所:ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」1F、オンラインショップ

ウェスティンホテル東京のペストリーシェフ監修による、クリスマス限定アソートクッキー缶を数量限定で販売。

「抹茶ツリー」は、宇治産の高級抹茶とイタリア産ヘーゼルナッツのナッティな香りが口いっぱいに広がるクリスマスツリー型のクッキーです。

「苺のラングドシャ」は、優しい口溶けのラングドシャに、苺とフランボワーズをブレンドした甘酸っぱいチョコレートのコントラストを楽しめます。

ほかにも、この時期ならではの可愛らしい形や味わいを楽しめるクッキーが詰まった限定商品。

スタイリッシュなケースはギフトだけではなく、自分へのご褒美にもおすすめです!

ホリデーシーズンのひとときを演出する、クリスマスケーキや焼き菓子、テイクアウトグルメの数々。

ウェスティンホテル東京の「Westin Christmas 2024 “Winter Celebration”」クリスマスケーキ コレクション&クリスマス テイクアウトグルメは、2024年10月1日より予約受付スタートです!

