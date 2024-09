じっくりと焼き上げる「スペアリブ」も！イコン「ソライロキッチン モアナ」

イコンは、ハワイアンカフェレストラン「ソライロキッチン モアナ」を、2024年9月6日(金)に開業する京阪枚方市駅直結の新商業施設「枚方モール」3Fにオープン!

イコン「ソライロキッチン モアナ」

名称 :ソライロキッチン モアナ

所在地 :大阪府枚方市岡東町19-1 枚方モール3F

営業時間:11時〜22時

定休日 :施設に準ずる

店舗面積:45.18坪

席数 :66席

イコンは、ハワイアンカフェレストラン「ソライロキッチン モアナ」を、2024年9月6日(金)に開業する京阪枚方市駅直結の新商業施設「枚方モール」3Fにオープンします。

■駅直結の新商業施設でハワイ旅行気分!ボリューム満点のハワイアン料理を満喫

「ソライロキッチン モアナ」は、木目を基調に南国風の植物を飾るゆったりとした店内でハワイアングルメやスイーツを楽しめる、新業態のカフェレストランです。

フードは約80種類。

3種類のミンチをブレンドした肉々しい特製パティをのせた「アラ・モアナ・ロコモコ」(1,100円〜)や特製BBQソースでじっくりと焼き上げた「スペアリブ」(1,900円〜)、スパイシーやレモンハーブなど5種類のフレーバーからお選びいただける「ノースショア・ガーリックシュリンプ」(1,100円)など定番ハワイアングルメが提供されます。

メイン料理とライス、5種類の特製デリをのせたワンプレートメニュー(1,400円)は、ランチにもぴったりです。

自家製パンの食べ放題ビュッフェ(650円)のほか、北海道産小麦粉「春よ恋」を使用した独自配合の生地で外はサクッと、中はふんわり食感に仕上げたハワイアンドーナツ「マラサダドーナツ」9種類(350円〜)は、出来たてが楽しめます。

手土産としてテイクアウトも出来ます。

ドリンクは、「ブルーハワイ」「チチ」「ピニャコラーダ」などハワイアンカクテル(900円)や

ハワイアンモクテル(850円)のほか、「ココマンゴーラテ」(以上700円)「コナズコーヒー」(1,000円)など約60種類。

店内は、ゆったりとしたソファー席、外の景色を楽しめる半テラス席などを用意。

駅直結立地ながらハワイにいるかのようなリゾート気分を味わえます。

