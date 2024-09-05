「アズールレーン」のアーク・ロイヤルを1/7スケールで立体化したフィギュアが楽天ブックスにて27%オフで販売中
【アズールレーン アーク・ロイヤル 1/7 完成品フィギュア】
発売日：5月9日
価格：45,980円
セール価格：33,565円
(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
発売日：5月9日
価格：45,980円
セール価格：33,565円
楽天ブックスにて、Oriental Forestから発売中の「アズールレーン アーク・ロイヤル 1/7 完成品フィギュア」が特別価格で販売されている。セール価格は27%オフの33,565円。
本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」に登場するアーク・ロイヤルを1/7スケールで立体化したフィギュア。高さ約42.3cmというサイズで武器（銃）と専用台座が付属する。
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