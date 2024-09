【アズールレーン アーク・ロイヤル 1/7 完成品フィギュア】発売日:5月9日価格:45,980円セール価格:33,565円

楽天ブックスにて、Oriental Forestから発売中の「アズールレーン アーク・ロイヤル 1/7 完成品フィギュア」が特別価格で販売されている。セール価格は27%オフの33,565円。

本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」に登場するアーク・ロイヤルを1/7スケールで立体化したフィギュア。高さ約42.3cmというサイズで武器(銃)と専用台座が付属する。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.