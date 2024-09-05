・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６９．２０ドル（－１．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５２６．０ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８１６．７セント（＋２１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５６５．２５セント（＋１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９０．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００６．００セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２７０．２６（－２．５４）

出所：MINKABU PRESS