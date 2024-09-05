４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．２０ドル（－１．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５２６．０ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８１６．７セント（＋２１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６５．２５セント（＋１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９０．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００６．００セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７０．２６（－２．５４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．２０ドル（－１．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５２６．０ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８１６．７セント（＋２１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６５．２５セント（＋１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９０．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００６．００セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７０．２６（－２．５４）
出所：MINKABU PRESS