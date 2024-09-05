女子バロンドール候補30名、長谷川唯がノミネート！日本人選手として唯一の候補入り
4日、2024年度の女子バロンドール候補となる30名が発表され、日本人選手の長谷川唯がノミネートされた。
30名のリストは以下の通りとなった。アイタナ・ボンマティ（バルセロナ／スペイン）バルブラ・バンダ（オーランド・プライド／ザンビア）タルシアーネ（ヒューストン・ダッシュ／ブラジル）ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ／イングランド）トリニティ・ロッドマン（ワシントン・スピリット／アメリカ）アダ・ヘゲルベリ（リヨン／ノルウェー）マヌエラ・ジュリアーノ（ローマ／イタリア）マローリー・スワンソン（シカゴ・レッドスターズ／アメリカ）グロディス・ヴィゴストッティル（バイエルン／アイスランド）マリオナ・カルデンティ（アーセナル／スペイン）ローレン・ジェームズ（チェルシー／イングランド）レア・シュラー（バイエルン／ドイツ）パトリシア・ギハロ（バルセロナ／スペイン）ガヴィ・ポルティーリョ（コリンチャンス／ブラジル）タビタ・チャヴィンガ（リヨン／マラウィ）キャロライン・ハンセン（バルセロナ／ノルウェー）リンジー・ホーラン（リヨン／アメリカ）ショエケ・ヌスケン（チェルシー／ドイツ）長谷川唯（マンチェスター・シティ／日本）ルーシー・ブロンズ（チェルシー／イングランド）サルマ・パラジュエロ（バルセロナ／スペイン）ギウマ・グウィン（バイエルン／ドイツ）ハディジャ・ショー（マンチェスター・シティ／ジャマイカ）グレイス・ジュヨロ（PSG／フランス）アレクシア・プテジャス（バルセロナ／スペイン）ソフィア・スミス（ポートランド・ソーンズ／アメリカ）エヴァ・パヨール（バルセロナ／ポーランド）アリッサ・ネイハー（シカゴ・レッドスターズ／アメリカ）マイラ・ラミレス（チェルシー／コロンビア）マリー＝アントワネット・カトト（PSG／フランス）
Here's the full recap of the 2024 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/xlleWGWw0I
— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
バロンドール授賞式は10月28日にパリで開催される予定となっている。
メディアではチャンピオンズリーグ優勝を果たしたバルセロナからアイタナ・ボンマティ、キャロライン・ハンセン、サルマ・パラジュエロ、マリオナ・カルデンティ（後にアーセナル移籍）などが有力候補だと伝えられている。
またオリンピックの金メダルを獲得したアメリカ代表からソフィア・スミスやマロリー・スワンソン、リンジー・ホーランなども有力であるという。