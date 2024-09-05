【虎に翼 第115話あらすじ】寅子、更年期で不調に 「原爆裁判」が判決迎える
【モデルプレス＝2024/09/05】女優の伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第115話が、9月6日に放送される。
【写真】伊藤沙莉＆菊地凛子、作品を越えた2ショット
第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士である三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんをモデルに描くリーガルエンターテインメント。主人公の猪爪寅子（いのつめ・ともこ）、通称・トラコを伊藤が演じる。
昭和38年6月、桂場（松山ケンイチ）は最高裁判事のひとりに任命され、竹もとで修業に励む梅子（平岩紙）、そして道男（和田庵）にも人生の転機が訪れる。
更年期の不調を抱えながら、認知症の百合（余貴美子）に向き合う寅子（伊藤沙莉）。そして同38年12月、「原爆裁判」の判決が言い渡される。
（modelpress編集部）
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【写真】伊藤沙莉＆菊地凛子、作品を越えた2ショット
◆伊藤沙莉主演朝ドラ「虎に翼」
第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士である三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんをモデルに描くリーガルエンターテインメント。主人公の猪爪寅子（いのつめ・ともこ）、通称・トラコを伊藤が演じる。
◆「虎に翼」第115話／9月6日（金）放送
昭和38年6月、桂場（松山ケンイチ）は最高裁判事のひとりに任命され、竹もとで修業に励む梅子（平岩紙）、そして道男（和田庵）にも人生の転機が訪れる。
更年期の不調を抱えながら、認知症の百合（余貴美子）に向き合う寅子（伊藤沙莉）。そして同38年12月、「原爆裁判」の判決が言い渡される。
（modelpress編集部）
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