ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼¡¤°¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¸õÊä¡¡¥á¥Ã¥Ä¡¦¥ê¥ó¥É¥¢¡¢É¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ë¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¼¡¤°MVP¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¡¢ÆÃ¤ËÊÆÅì³¤´ß¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¤Î¹×¸¥¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î50ËÜÎÝÂÇ¡½50ÅðÎÝ¤ËÇ÷¤ëÂçÃ«¤¬ËÜÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¤Ï¤¹¤Ç¤Ë30ËÜÎÝÂÇ¡¢26ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê¥ê¥ó¥É¥¢¤Î¡Ë¼éÈ÷¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤â¥Ù¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Èà¤ÏÆâÌî¿Ø¤ÎQB¡£ÅýÎ¨¤·¡¢¾õ¶·¤òÇ§¼±¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£Å¬ÀÚ¤ÊÎÝ¤ËÁ÷µå¤¹¤ë¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÎÝ¤Ë¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢Æñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¡×¤È¼«·³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ëº£µ¨¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤âÍÎÏ¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£30¡Ý30¤Ë²Ã¤¨¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¤¤¤¦·®¾Ï¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢MVP¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â»²Àï¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£