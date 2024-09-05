５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ非製造業景況指数（総合）



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，Ｒフィールド<2910>，エイケン工業<7265>，ナ・デックス<7435>，フジコーポ<7605>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



出所：MINKABU PRESS