¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤¤¤è¤¤¤è½à·è¾¡¡¡»Ë¾åºÇÂ¿3139ÁÈ¢ª10ÁÈ¤Ø
¡¡¡È¥³¥ó¥È·ÝÆüËÜ°ì¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡Ù¤Î½à·è¾¡¤¬¡¢¤¤ç¤¦5Æü¤È¤¢¤¹6Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3139ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¡õ¹â¶¶°¦
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð10ÁÈ¤Ï¡¢12Æü¸á¸å8»þ¤«¤é¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯²¦¼Ô¤Î¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤Ë¤è¤ëTBS Podcast¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥Èpresents¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024 ²¦¼ÔÆÃÈÖ ¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤È¥³¥ó¥È¤Î²øÊª¤¿¤Á¡×¤¬¡¢6Æü¤è¤êÁ´8²óÍ½Äê¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòÇ¯¡¢ÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¡õÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤¬¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÎÎòÂå²¦¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¡È¥³¥ó¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¡¢2021Ç¯²¦¼Ô¤Î¶õµ¤³¬ÃÊ¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë2ÁÈ¤À¤¬¡¢ÂÐÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬²¦¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ó¥È°¦¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½à·è¾¡¿Ê½ÐÁÈ¡Ê35ÁÈ¡Ë
ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡¿¤¤¤Ì¡¿¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¿¤ª¤ª¤¾¤é¥â¡¼¥É¡¿³¿Äâ¡¿cacao¡¿¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ÎÌ¼¡¿¶â¤Î¹ñ¡¿¥³¥Ã¥È¥ó¡¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¥º¡¿¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¡¿¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡¿¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡¿G¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¡¿¤·¤º¤ë¡¿¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡¿¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¿¥À¥¦90000¡¿¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡¿TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥È¥¥¥ê¥ª¡¿¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¿½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¿¥Ö¥é¥´¡¼¥ê¡¿¥Þ¥¤¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥º¡¿¤ä¤µ¤·¤¤¥º¡¿¤äÃÄ¡¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¿ÎÙ¿Í¡¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¡õ¹â¶¶°¦
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð10ÁÈ¤Ï¡¢12Æü¸á¸å8»þ¤«¤é¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯²¦¼Ô¤Î¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤Ë¤è¤ëTBS Podcast¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥Èpresents¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024 ²¦¼ÔÆÃÈÖ ¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤È¥³¥ó¥È¤Î²øÊª¤¿¤Á¡×¤¬¡¢6Æü¤è¤êÁ´8²óÍ½Äê¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòÇ¯¡¢ÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¡õÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤¬¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÎÎòÂå²¦¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¡È¥³¥ó¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½à·è¾¡¿Ê½ÐÁÈ¡Ê35ÁÈ¡Ë
ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡¿¤¤¤Ì¡¿¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¿¤ª¤ª¤¾¤é¥â¡¼¥É¡¿³¿Äâ¡¿cacao¡¿¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ÎÌ¼¡¿¶â¤Î¹ñ¡¿¥³¥Ã¥È¥ó¡¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¥º¡¿¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¡¿¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡¿¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡¿G¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¡¿¤·¤º¤ë¡¿¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡¿¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¿¥À¥¦90000¡¿¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡¿TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥È¥¥¥ê¥ª¡¿¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¿½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¿¥Ö¥é¥´¡¼¥ê¡¿¥Þ¥¤¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥º¡¿¤ä¤µ¤·¤¤¥º¡¿¤äÃÄ¡¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¿ÎÙ¿Í¡¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£