女子バロンドール2024候補30名が発表、昨年に続き長谷川唯が選出
フランス・フットボールは4日、2023-24シーズンの女子バロンドール候補30名を発表した。
なでしこジャパンからは昨年に続きMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)が選出されている。
候補者30名のなかには昨年受賞のスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティの他、パリ・オリンピック優勝のアメリカ代表からFWトリニティ・ロドマンら5選手が選出されている。
発表された候補者30名は以下の通り。受賞者は10月28日に発表される。
◆候補者一覧 ※()内は所属クラブ/国籍
長谷川唯(マンチェスター・シティ/日本)
アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
ルーシー・ブロンズ(バルセロナ/イングランド)
マリオナ・カルデンテイ(バルセロナ/スペイン)
バーブラ・バンダ(上海盛麗/ザンビア)
タビサ・チャウィンガ(パリ・サンジェルマン/マラウィ)
グレイス・ゲヨロ(パリ・サンジェルマン/フランス)
マヌエラ・ジュリアーノ(ローマ/イタリア)
キャロライン・グラハム・ハンセン(バルセロナ/ノルウェー)
パトリシア・ギハロ(バルセロナ/スペイン)
ジュリア・グヴィン(バイエルン/ドイツ)
アーダ・ヘーゲルベルグ(リヨン/ノルウェー)
ローレン・ヘンプ(マンチェスター・シティ/イングランド)
リンジー・ホラン(リヨン/アメリカ)
ローレン・ジェームズ(チェルシー/イングランド)
マリー・アントワネット・カトト(パリ・サンジェルマン/フランス)
アリッサ・ネイハー(シカゴ・レッドスターズ/アメリカ)
シェーケ・ニュスケン(チェルシー/ドイツ)
エヴァ・パヨル(ヴォルフスブルク/ポーランド)
サルマ・パラジュエロ(バルセロナ/スペイン)
ガビ・ポルティーリョ(コリンチャンス/ブラジル)
アレクシア・プテジャス(バルセロナ/スペイン)
マイラ・ラミレス(レバンテ/コロンビア)
トリニティ・ロドマン(ワシントン・スピリット/アメリカ))
レア・シュレル(バイエルン/ドイツ)
カディジャ・ショー(マンチェスター・シティ/ジャマイカ)
ソフィア・スミス(ポートランド・ソーンズ/アメリカ))
マロリー・スワンソン(シカゴ・レッドスターズ/アメリカ)
タルシアニ(コリンチャンス/ブラジル)
グロディス・ヴィゴスドッティル(バイエルン/ドイツ)
なでしこジャパンからは昨年に続きMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)が選出されている。
候補者30名のなかには昨年受賞のスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティの他、パリ・オリンピック優勝のアメリカ代表からFWトリニティ・ロドマンら5選手が選出されている。
発表された候補者30名は以下の通り。受賞者は10月28日に発表される。
長谷川唯(マンチェスター・シティ/日本)
アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
ルーシー・ブロンズ(バルセロナ/イングランド)
マリオナ・カルデンテイ(バルセロナ/スペイン)
バーブラ・バンダ(上海盛麗/ザンビア)
タビサ・チャウィンガ(パリ・サンジェルマン/マラウィ)
グレイス・ゲヨロ(パリ・サンジェルマン/フランス)
マヌエラ・ジュリアーノ(ローマ/イタリア)
キャロライン・グラハム・ハンセン(バルセロナ/ノルウェー)
パトリシア・ギハロ(バルセロナ/スペイン)
ジュリア・グヴィン(バイエルン/ドイツ)
アーダ・ヘーゲルベルグ(リヨン/ノルウェー)
ローレン・ヘンプ(マンチェスター・シティ/イングランド)
リンジー・ホラン(リヨン/アメリカ)
ローレン・ジェームズ(チェルシー/イングランド)
マリー・アントワネット・カトト(パリ・サンジェルマン/フランス)
アリッサ・ネイハー(シカゴ・レッドスターズ/アメリカ)
シェーケ・ニュスケン(チェルシー/ドイツ)
エヴァ・パヨル(ヴォルフスブルク/ポーランド)
サルマ・パラジュエロ(バルセロナ/スペイン)
ガビ・ポルティーリョ(コリンチャンス/ブラジル)
アレクシア・プテジャス(バルセロナ/スペイン)
マイラ・ラミレス(レバンテ/コロンビア)
トリニティ・ロドマン(ワシントン・スピリット/アメリカ))
レア・シュレル(バイエルン/ドイツ)
カディジャ・ショー(マンチェスター・シティ/ジャマイカ)
ソフィア・スミス(ポートランド・ソーンズ/アメリカ))
マロリー・スワンソン(シカゴ・レッドスターズ/アメリカ)
タルシアニ(コリンチャンス/ブラジル)
グロディス・ヴィゴスドッティル(バイエルン/ドイツ)