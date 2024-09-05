女子バロンドール2024候補30名が発表、昨年に続き長谷川唯が選出

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フランス・フットボールは4日、2023-24シーズンの女子バロンドール候補30名を発表した。

なでしこジャパンからは昨年に続きMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)が選出されている。

候補者30名のなかには昨年受賞のスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティの他、パリ・オリンピック優勝のアメリカ代表からFWトリニティ・ロドマンら5選手が選出されている。

発表された候補者30名は以下の通り。受賞者は10月28日に発表される。

◆候補者一覧 ※()内は所属クラブ/国籍

長谷川唯(マンチェスター・シティ/日本)

アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)

ルーシー・ブロンズ(バルセロナ/イングランド)

マリオナ・カルデンテイ(バルセロナ/スペイン)

バーブラ・バンダ(上海盛麗/ザンビア)

タビサ・チャウィンガ(パリ・サンジェルマン/マラウィ)

グレイス・ゲヨロ(パリ・サンジェルマン/フランス)

マヌエラ・ジュリアーノ(ローマ/イタリア)

キャロライン・グラハム・ハンセン(バルセロナ/ノルウェー)

パトリシア・ギハロ(バルセロナ/スペイン)

ジュリア・グヴィン(バイエルン/ドイツ)

アーダ・ヘーゲルベルグ(リヨン/ノルウェー)

ローレン・ヘンプ(マンチェスター・シティ/イングランド)

リンジー・ホラン(リヨン/アメリカ)

ローレン・ジェームズ(チェルシー/イングランド)

マリー・アントワネット・カトト(パリ・サンジェルマン/フランス)

アリッサ・ネイハー(シカゴ・レッドスターズ/アメリカ)

シェーケ・ニュスケン(チェルシー/ドイツ)

エヴァ・パヨル(ヴォルフスブルク/ポーランド)

サルマ・パラジュエロ(バルセロナ/スペイン)

ガビ・ポルティーリョ(コリンチャンス/ブラジル)

アレクシア・プテジャス(バルセロナ/スペイン)

マイラ・ラミレス(レバンテ/コロンビア)

トリニティ・ロドマン(ワシントン・スピリット/アメリカ))

レア・シュレル(バイエルン/ドイツ)

カディジャ・ショー(マンチェスター・シティ/ジャマイカ)

ソフィア・スミス(ポートランド・ソーンズ/アメリカ))

マロリー・スワンソン(シカゴ・レッドスターズ/アメリカ)

タルシアニ(コリンチャンス/ブラジル)

グロディス・ヴィゴスドッティル(バイエルン/ドイツ)