日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の3万6520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42250.87円 ボリンジャーバンド3σ
40492.05円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39377.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38733.22円 ボリンジャーバンド1σ
38570.13円 75日移動平均
37942.00円 5日移動平均
37830.00円 一目均衡表・転換線
37438.65円 200日移動平均
36974.40円 25日移動平均
36520.00円 5日夜間取引終値
35215.58円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33456.75円 ボリンジャーバンド2σ
31697.93円 ボリンジャーバンド3σ
255.20円 4日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42250.87円 ボリンジャーバンド3σ
40492.05円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39377.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38733.22円 ボリンジャーバンド1σ
38570.13円 75日移動平均
37942.00円 5日移動平均
37830.00円 一目均衡表・転換線
37438.65円 200日移動平均
36974.40円 25日移動平均
36520.00円 5日夜間取引終値
35215.58円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33456.75円 ボリンジャーバンド2σ
31697.93円 ボリンジャーバンド3σ
255.20円 4日日経平均株価現物終値
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