　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の3万6520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42250.87円　　ボリンジャーバンド3σ
40492.05円　　ボリンジャーバンド2σ
39910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39377.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38733.22円　　ボリンジャーバンド1σ
38570.13円　　75日移動平均
37942.00円　　5日移動平均
37830.00円　　一目均衡表・転換線
37438.65円　　200日移動平均
36974.40円　　25日移動平均
36520.00円　　5日夜間取引終値
35215.58円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・基準線
33456.75円　　ボリンジャーバンド2σ
31697.93円　　ボリンジャーバンド3σ
255.20円　　4日日経平均株価現物終値


株探ニュース