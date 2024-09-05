ÌÐÌÚ»á¡Ö¾¡Éé¤Î°ì¼ê¡×¤¬ÇÈÌæ¡áÂçÃÀ¸øÌó¡ÖÉ¿ÊÑ¡×ÈãÈ½¤â¡½¼«Ì±ÁíºÛÁª
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÉâÍÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ê¤ÉÂçÃÀ¤Ê¸øÌó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Ï´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤¿Ï©Àþ¤ÎÈÝÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤º¡¢À¯¸¢Ãæ¿õ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¿ÌÐÌÚ»á¤ÎÉ¿ÊÑ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ø¤ó¡Ë¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÐÌÚ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¦¡£¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª½ç¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÎÁíºÛ¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÁÌä¼Ô¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÞÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤ë¡£µìÆüËÜ¿·ÅÞ½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¼«Ì±´´»öÄ¹¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤é»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤«¤é²ÝÂê½èÍýÇ½ÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï³°Áê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¿ÍÌ®¤Ê¤É¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤¼«Éé¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¾å¾º»Ö¸þ¤ÏÆ±Î½µÄ°÷¤È¤Î¤¢¤Ä¤ì¤¤âÀ¸¤ß¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¼«¤éÎ¨¤¤¤ëÌÐÌÚÇÉÆâ¤«¤é¤â²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¡£À¯¸¢Ëö´ü¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤È¤Î³Î¼¹¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Î»×¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¡×¡ÖËÉ±ÒÁýÀÇ¤ÎÄä»ß¡×¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÄ§¼ýÄä»ß¡×¤Ê¤É¡Ö¹ñÌ±¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¸øÌó¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ï£¶·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ç²¹Â¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤ëËÉ±ÒÁýÀÇ¤È»Ù±ç¶âÄ§¼ý¤â¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÍ¿ÅÞ¶¨µÄ¤â·Ð¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·¤À¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡×¡£¼óÁê¤Ï£´ÆüÌë¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±µÄ°÷¤È¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÅÜµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¸õÊä¤«¤é¤â¶ì¸À¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÇÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬À¯ÉÜ¤Î°ìÈÖÂç»ö¤Ê»Å»ö¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Ö¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È¶¯¤¤µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡À¯¸¢Ãæ¿õ¤Ç°Õ»×·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿ÌÐÌÚ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤«¤éµ¬ÀµË¡¤ÎºÆ²þÀµ¤äËÉ±ÒÁýÀÇ¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£¤«¤Í¤Æ¡Ö¼óÁê¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤Ë¡ÖÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÐÌÚ»á¤À¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¤ÏµìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÎËäÂ¢¶âÏÀ¤ÈÆ±¤¸¡£ÌÀÃÒ¸÷½¨¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤À¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈéÆù¤Ã¤¿¡£¡¡