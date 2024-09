まぜてあえて、うまさが増す！ 辛みと香ばしさの相性が抜群の「葱そば」

グルメなあの人の“推し麺”とは? 今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんがおすすめする、恵比寿にある「七一飯店」。曜日限定でオープンという魅惑の店の「葱そば」をご紹介します。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんがおすすめする、恵比寿にある「七一飯店」。曜日限定でオープンという魅惑の店の「葱そば」をご紹介します。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

七日に一度、から始まった?! 間借り営業の台湾料理店

渋谷と恵比寿の間という都会の真ん中にあって、そこだけとりのこされたように庶民的な住宅街が広がる渋谷区東。その路地に忽然とあらわれるのが「七一飯店」だ。

倉庫のような外観で、パッと見は飲食店に見えない店構えも隠れ家感がある

ここはもともと、レストランなどのアートディレクションをてがけるデザイン会社のショールームだ。キッチンがあることから、週に1日だけ「魯肉飯」の提供を始めたことがSNSで話題を呼び、お酒も飲める「七一飯店」として営業することになったという。

台湾風味のメニューが好奇心をそそる

山本さん

改良湯のサウナに行った帰りにサ飯的に寄りました。いい意味で、現地の雑多なテイストがセンスよく入っているメニューだなぁと思いました。

デザイン事務所がつくり出す空間に引き込まれる

店内に一歩踏み込むと、想定外のイメージに驚かされる。

コンパクトで印象的なオープンキッチン

手前はコンクリート造りのカウンターキッチン、奥はアート関連の書籍や資料が山積みで、壁にはずらりと椅子が飾られている。

壁にはオーナーの会社がデザインした椅子がずらり

実はこれ、オーナーであるデザイン会社のショールームの展示物なのだ。アートやオブジェなども無造作に置かれ、まるで芸術家のアトリエのような独特のムードを醸し出している。

レストランらしからぬ風情がいい

イタリアン出身シェフが作る台湾食が面白い

料理を担当する長野さんはイタリアンのシェフだ。知人を介して、週一の「魯肉飯」を手伝うようになり、そのまま「七一飯店」を任されたという。

シェフの長野 雄さん

メニューは台湾料理をベースに、こんなものがあったらいいな、食べてみたいなというイメージを形にしたもの。実は本場台湾にありそうでないこの店だけのオリジナルなのだ。

長野さんが同じ場所で間借り営業するイタリアン「nano」は焼酎推し

また4年前からは「七一飯店」に加えて、長野さんの店「nano」も同じ場所で間借り営業を開始し、火曜と水曜の夜にイタリア料理と焼酎の酒場としても親しまれている。

これが七一飯店の「葱そば」の作り方!

黒酢やオイスターソース、花椒醤、唐辛子などを混ぜたタレに、麺をあえる「葱そば」は、夜だけにしかないメニュー。イメージのベースにあるのは油そばとのことで、タレが絡みやすい細めのちぢれ麺をよく混ぜることでおいしさが増す。

名だたる人気店が使う「浅草開化楼」の麺を使用している

最初にどんぶりに数種類の調味料を合わせてタレを作る

たっぷりのゆでた黒豆もやしを入れて

ゆでた麺を投入し、ねぎをたっぷりのせる

仕上げに熱したねぎ油をまわしかけて、出来上がり

香りとともに「葱そば」が登場!

熱いねぎ油をかけた「葱そば」が運ばれてくると、ねぎ、唐辛子、花椒の香りが立ち上る。食事にもいいがビールのつまみにもぴったりだ。

葱そば 1,300円 ※夜のみ

山本さん

具材はねぎともやしだけとシンプルなのですが、そのシンプルさゆえに定期的に食べたくなるところがあります。

タレが沈んでいるので、まんべんなく麺にからむまで混ぜるのがおいしく食べるコツ

まずは一口。黒酢が利いてあっさりしている印象。他では食べたことのない味わいだ

山本さん

麺は割としっかりめにゆでられていて、ちゅるちゅると飲み物のように入ってきます。

風味のいい開化楼のちぢれ麺とピリ辛のタレがよく合う

箸で手繰れば、ねぎ油や花椒の香りが広がり、食欲をそそる

山本さん

辛みの利いたねぎ油の香ばしい風味がシンプルで味わい深いです。

七一飯店といえばこれ! 名物「魯肉飯」も必食です

魯肉飯 1,000円 ※味付け卵(200円)をトッピング

誰もが好きな牛丼をイメージした「魯肉飯」は、スパイスのクセがなく食べやすい優しい味。「七一商店」のコンセプトは「週に一回通いたい、普段使いの店」。そこで毎日食べても飽きない味を目指したという。

トロトロに煮込んだ豚肉に八角の甘さが香る

飲んだあとの〆にもおすすめのサイズ感

この魯肉飯を食べて、魯肉飯にハマった人も多いと聞く。味付け卵や高菜、紅生姜などトッピングも豊富なので、自分好みの魯肉飯を作ってみるのもいい。食べ飽きることのない魅惑の魯肉飯である。

台湾食に合う! 白酒(バイジュウ)も楽しんで

白酒の炭酸割りは、生レモンやレモネード入りなどバリエーションも豊富だ

ドリンクはこのところ東京でも徐々に人気が出ている中国の蒸留酒「白酒(バイジュウ)」がそろっている。白酒は爽やかな香りが特徴で、辛い料理や中華料理との相性も抜群。度数が強いので、飲みやすいソーダ割りやカクテルが充実しているのがうれしい。

白酒はストレートでも楽しめる高級品もそろう。「茅台王子酒」1,100円、「洋河大曲 海之藍」1,300円など

内装もコンセプトも発想力に富んだ料理も何もかもが個性的な「七一飯店」。それでいて、肩ひじ張らない食堂のような素朴さもうれしい。近くのサウナで整ったあとに、冷たいビールや白酒ソーダを求めてふらりと訪れてみたい。

「七一飯店」のキャラクターが入った看板が目印

<店舗情報>◆七一飯店住所 : 東京都渋谷区東2-20-2 三和ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込。

撮影:ジェイムス・オザワ

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部

