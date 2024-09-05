ÆüËÜÂåÉ½GK¤ò¡Ö°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ä¸µ¿³È½°÷¤¬°ÛÏÀ¡¢´í¸±¥×¥ì¡¼¤Ë±²´¬¤¯µÄÏÀ
¥Ñ¥ë¥ÞÎëÌÚºÌ±ð¡¢¥Ê¥Ý¥êÀï2ËçÌÜ¥¤¥¨¥í¡¼È½Äê¤Ë¸µ¥»¥ê¥¨A¿³È½°÷¤¬¸«²ò
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¤Î¶¯¹ë¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç³«Ëë3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±Âà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£
¡¡¸µ¥»¥ê¥¨A¿³È½°÷¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï½éÀï¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊÀï¡¢Âè2Àï¤ÎÌ¾ÌçAC¥ß¥é¥óÀï¤È¡¢¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤âÁ°È¾40Ê¬¤Ëº®Àï¤ÎÃæ¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¿FW¥¯¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò±Ô¤¯È¿±þ¤·¤Æ¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤â¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Î¥ß¥É¥ë¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾30Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥óÇØ¸å¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¥Ü¥ì¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ç¿³¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÎëÌÚ¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤ËÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ç1ËçÌÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤ËPK¤ÇÀèÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é»Ä¤ê»þ´Ö¤ÏDF¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È¤¬Â¨ÀÊ¤ÎGK¤Ë¡£12Ê¬¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î´Ö¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂà¾ì·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ú¥Ã¥¥¢´ÆÆÄ¤¬È½Äê¤ËÈéÆù¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤âÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¸·¤·¤¤È½Äê¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥×¥ó¥È¡¦¥Ì¥ª¡¼¥ô¥©¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥»¥ê¥¨A¿³È½°÷¤Î¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥¥¨¡¼¥¶»á¤ÏÊÌ¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¤½¤Î»î¹ç¤òÃ´Åö¤·¤¿¿³È½¤Î¡Ë¥È¥ì¥â¥é¡¼¥À¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½Äê¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï´í¸±¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£GK¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¤Û¤«¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Í¥ì¥¹¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É2Ëç¤â1Ëç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤â¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ê1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ê£¿ô»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÎßÀÑ·Ù¹ð¤Î²Ã»»Ëç¿ô¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ä¥ê¡¼¥°¤Î¹Í¤¨Êý¤äÈ½Äê´ð½à¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤âÈ½ÃÇ¤Ï¤ä¤ä·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¤«¡£ÂåÉ½³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿½éÀï¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A½é¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë